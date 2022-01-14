В Шувелане нашли боеприпасы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в поселке Шувелан Хазарского района Баку обнаружено большое количество боеприпасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, по указанному адресу немедленно прибыла группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС.

В первую очередь совместно с сотрудниками правоохранительных органов было обеспечено безопасное дистанцирование людей от территории обнаружения боеприпасов, а также временно ограничен доступ посторонних лиц.

А во время осмотра участка пиротехники обнаружили ручную гранату РГО, пригодную для боевого применения, запал УЗРГМ-2, 102 патрона различного калибра и непригодный для использования магазин к автомату.

Боеприпасы были изъяты сотрудниками МЧС для обезвреживания. В ходе дополнительного осмотра территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.