Михаил Гусман о президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве в эфире "Эха Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".

Передача была посвящена президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. 

Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи.