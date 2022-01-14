https://news.day.az/politics/1426908.html Михаил Гусман о президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве в эфире "Эха Москвы" - ВИДЕО
Михаил Гусман о президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве в эфире "Эха Москвы" - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".
Передача была посвящена президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи.
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