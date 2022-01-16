Ретроградная амнезия мадам Валери Пекресс

Автор: Пярвин Мирзазаде

Последнее интервью Президента Ильхама Алиева азербайджанским телевизионным каналам, в котором он обнародовал многие, до сих пор неизвестные широкой общественности детали недавних событий, вызвало большой интерес не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами.

Конечно, лестно, что выступления главы Азербайджанского государства стали прайм-новостью мирового уровня и вызывают пристальное внимание зарубежных политиков и средств массовой информации, что ещё раз показывает высокий уровень авторитета нашего лидера, который входит в число ведущих мировых политиков, с мнением которого считаются.

На этот раз интервью вызвало бурю ярости у врагов Азербайджана за рубежом. Президент Ильхам Алиев заявил, что тайный визит делегации кандидата на пост президента Франции от партии республиканцев мадам Валери Пекресс в нарушение законов Азербайджанской Республики на территорию Карабахского региона, временно находящего под контролем миротворческого контингента, был промахом миротворцев, так как в случае если азербайджанская сторона узнала бы об этом раньше, то сделала бы все необходимое для ее задержания.

Раздосадованная тем, что ее пропагандистский тур в Армению и Карабахсий регион Азербайджана в рекламных целях провалился, мадам Пекресс в очередном приступе своей тюркофобской болезни бросила, что она как кандидат в президенты Франции "имеет полное право" ездить куда ей в голову взбредёт и никто ни в праве ее останавливать.

Это, конечно же, может относится к французской территории, но Карабахский регион Азербайджана к ней не относится и находится в тысячах километров от берегов Иль-де-Франса. Для того, чтобы не пропал эффект от ее армянского турне и в целях повышения своего падающего рейтинга, Пекресс постаралась представить себя как единственного "защитника" христианства в мире и "борца" с растущей турецкой "угрозой".

Растущий авторитет и независимая внешняя политика Турции на мировой арене вызывают определенную зависть у некоторых западных политиков, которые привыкли смотреть на эту страну, как на свою "полуколонию". Чтобы окончательно не испортить отношения с этой важной страной-членом НАТО, где французские компании имеют интересы и миллиардные контракты, эти политики перенесли основной вектор своей тюркофобской компании на Азербайджан, который является близким союзником Турции, считая, что они так смогут не подставить под удар интересы бизнеса.

Но, как всегда, ошиблись, так как для Турции защита интересов Азербайджана является неотъемлемой частью государственной политики и никогда не оставит его без поддержки. В свое время ещё в середине 19 века некоторые европейские страны в целях раздела Османской империи инсценировали так называемый "армянский вопрос", под предлогом защиты "интересов" армянского населения. Скорее всего, мадам кандидат, не выучив уроков истории, снова повторяет старые ошибки своих "незадачливых" учителей, рискуя ввергнуть мир в череду новых конфликтов.

Мадам В. Пекресс, которая не только кандидат на высшую должность во Франции, но и является в настоящее время главой одного из центральных регионов страны Иль-де-Франс, не новичок в политике. Ранее она занимала довольно высокие посты в правительстве и даже была несколько раз министром, поэтому ее открыто вызывающее поведение по отношению к территориальной целостности Азербайджана не только вызывает удивление, но и достойно всяческого осуждения.

Конечно, участие в президентской гонке во Франции вынуждает тех или иных кандидатов периодически делать громкие заявления в поддержку тех или иных групп избирателей, но поведение В. Пекресс из ряда вон выходящее.

Представляя себя избирателям как "лидер" правого движения и "продолжатель" дела генерала Ш. де Голля и Ж. Ширака, Пекресс делает все возможное, чтобы своими действиями осквернить память этих великих французов, для которых справедливость и толерантность были главными отличительными чертами их политической деятельности.

Однако, мадам Пекресс, возомнив себя неприкаянным авторитетом новых французских правых, взяла на вооружение не эти принципы, а ложные принципы некой, понятной только ей "христианской солидарности", проводя свою предвыборную кампанию с исламофобскими и тюркофобскими лозунгами.

Для того, чтобы завоевать голоса влиятельной армянской диаспоры, которая как правило голосует за правых кандидатов, В. Пекресс пошла на сговор с армянами в обмен на значительные денежные вливания в ее предвыборную кампанию. Получив эти средства, мадам Пекресс оставила в стороне все свои принципы и стала отрабатывать полученные бабки по полной программе.

Вообще-то всем во Франции известна манера мадам В. Пекресс менять свои политические взгляды и предпочтения. В юные годы Валери была ярым сторонником левых взглядов и коммунистических идей, другом Советского Союза и даже проводила свои летние каникулы в известном всем пионерском лагере "Артек". Но затем осознав, что на этом много денег не заработаешь, быстренько сменила свой политический окрас и стала видным деятелем лагеря правых республиканцев и горячим сторонником голлистов во главе с тогдашнем мэром Парижа Жаком Шираком.

Втеревшись в доверие покойного Жака Ширака, молодая активистка сделала быструю карьеру и заняла высокие посты во французской политической элите. Выйдя замуж в 1994 году за состоятельного банкира Жерома Пекресса, юная мадемуазель Руа быстро сменила фамилию на более благозвучную фамилию мужа и стала вхожа в высшие эшелоны французской деловой элиты.

Ее супруг, который никогда не был бедным человеком, помог своей супруге, выходцу из среднего класса, сделать карьеру и завести необходимые связи, за что любимая супруга, ставшая затем членом правительства, помогла ему стать вице-президентом крупной французской машиностроительной компании Alstom, которая успешно продвигала свою продукцию на рынке России и других стран СНГ, благодаря старым связям своей супруги с компетентными органами бывшего СССР.

Сейчас любимый супруг мадам Пекресс возглавляет одну из крупных компаний в области альтернативной энергетики и ждёт выгодных контрактов на постройку объектов в Армении, если найдутся средства, как ему обещала супруга.

Добившись экономической стабильности и благополучия благодаря успешной коммерческой деятельности супруга, в мадам В. Пекресс проснулись ее тайные амбиции, что хватит горбатиться на других и пора самой стать "вольной царицей", как из известной сказки А. С. Пушкина. Тем более правые потеряли своё лидирующее положение после избрания президентом Франции социалиста Ф. Олланда, для начала используя свои женские чары и демагогию, ей удалось стать главой региона Иль-де-Франс, благо расположенного недалеко от Парижа.

Этот один из центральных регионов Франции - место проживания довольно обеспеченных слоев населения, традиционно голосующих за правых консерваторов и негативно относящихся к мигрантам - мусульманам из стран Африки и Азии.

В. Пекресс решила, что ее время настало и вступила в предвыборную гонку за пост президента Франции. Но, увы, французский электорат оказался еще более расколот, чем когда-либо и многочисленные соискатели на высший пост, как справа, так и слева, ринулись в бой, расталкивая друг друга.

Понимая, что нужно бороться за каждый голос избирателя, особенно за правую часть электората, В. Пекресс избрала тактику, уже испробованную во время региональных выборов, подняв флаг исламофобии и борьбы с незаконной миграцией.

Чтобы добиться еще больше голосов, мадам Пекресс пошла на довольно рискованный рекламный шаг. Отрабатывая деньги армянских спонсоров, она посетила Армению, а оттуда вместе со своими верными соратниками - бывшим министром иностранных дел, бывшим еврокомиссаром М. Барнье и членом Сената Б. Ретайо - тайно проникла на территорию Азербайджана без разрешения азербайджанских властей, провела встречи с лидерами сепаратистов и всплакнула на могилах погибших армянских военнослужащих.

Публично демонстрируя в ходе этого воровского визита свои антиазербайджанские взгляды, кандидат на пост президента Франции, играя на том, что она женщина, намеренно демонстрировала всем своим видом, что она "ничего не боится".

Хотя, наверное, было бы лучше для французских избирателей, чтобы она наконец занялась их насущными проблемами, а не гражданами других государств, вспомнив о растущей безработице и ценах на энергоресурсы.

После этого "героизма" мадам Пекресс с чувством "исполненного долга" немедленно ретировалась обратно к себе домой для отчета спонсорам о проделанной работе. Естественно, такое наглое и беспрецедентное нарушение суверенитета Азербайджана не могло не остаться без ответа. МИД Азербайджана вручил посольству Франции в Баку резкую ноту протеста, в котором указал на недопустимость подобных провокационных действий французских политиков, тем более претендующих на высшие посты.

"Стойкая" мадам В. Пекресс сделала вид, что все это ее абсолютно не касается, пусть за это отдуваются власти Франции, тем более получив удовольствие от того, что сумела сделать пакость своему главному конкуренту - нынешнему президенту Э. Макрону.

Но теперь прослышав о том, что Президент Ильхам Алиев заявил, что официальные власти страны намеревались задержать "неистовую" Валери, устроила истерику и стала требовать от французских властей защитить кандидата на пост президента.

Прежде всего, это показательная истерия была рассчитана на то, чтобы отобрать часть голосов французских армян от конкурентов, которые уже опережают мадам в предвыборной гонке. Видимо, почувствовав, что шансы на избрание у неё особенно не велики, мадам Пекресс предусмотрительно решила застраховаться на будущее и, наверняка, подумала о том, что в случае неудачи на предстоящих президентских выборах ей возможно опять придётся поехать в Армению отрабатывать деньги спонсоров.

Для того, чтобы урвать у них побольше, она опять постаралась бы пробраться к сепаратистам и чтобы не попасть в руки азербайджанского правосудия, заранее хочет себя оградить от ответственности за незаконное посещение территории суверенного независимого Азербайджана. Впав в ретроградную амнезию, В. Пекресс, наверное, ощутила себя политиком конца 19 века, когда Франция владела многочисленными колониями, раскинутыми по всему земному шару.

Видимо, представив себя этаким новым Наполеоном Бонапартом, она считает, что ее статус кандидата на пост президента Франции наделяет ее безграничным иммунитетом по всему миру, позволяющим ей делать все, что в голову взбредёт, не считаясь ни с законами собственной страны, ни с законами других суверенных государств.

Интересно, как бы отреагировал кандидат на пост президента, если бы делегация официальных лиц Азербайджана тайно проникла бы на остров Новая Каледония и провела бы там встречи с лидерами движения канаков за независимость, которые бойкотировали последний референдум за независимость, причём Канакский социалистический фронт народного освобождения - ведущая партия коренного населения Новой Каледонии, имеет международно-признанный статус наблюдателя в Движении неприсоединения.

Думается, мадам Пекресс устроила бы из этого целое показательное шоу с топотом ногами и пеной во рту, требуя отправить иностранный легион, чтобы наказать нарушителей территориальной целостности Франции, хотя остров Новая Каледония находится в десятках тысяч километров от Франции в Тихом океане и имеет статус заморского департамента Франции.

Как всегда, пользуясь политикой двойных стандартов, этот политик готов пожертвовать интересами Франции во имя щедрых подачек армянской диаспоры. Ведь обещая в случае избрания президентом признать "независимость" уже всеми забытого "арцаха", она прежде всего ставит под удар экономические интересы Франции в регионе, а также армянское население Карабахского региона, которому вместо интеграции в азербайджанское общество она предлагает альтернативу в виде новой конфронтации и войны.

Ведь если больная не понимает, то по крайней мере ее ближайшее окружение должно объяснить зарвавшемуся кандидату, что, во-первых, Франция давно, ещё в феврале 1992 года, признала территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион, подписав протокол об установлении дипломатических отношений и открыв посольство в Баку.

Во-вторых, Франция, как постоянный член СБ ООН, проголосовала за 4 резолюции, в которых признавалась принадлежность Карабаха Азербайджану, требовался незамедлительный вывод армянских вооруженных формирований и которые Азербайджан принудил выполнять Армению в ходе Второй Карабахской войны.

В-третьих Франция, как член ОБСЕ, голосовала за заявление действующего председателя ОБСЕ на Лиссабонском саммите в 1996 году, где ещё раз была подтверждена территориальная целостность Азербайджана.

В-четвёртых, попытки провести ревизию этих документов невозможны, так как все это обратной силы не имеет, даже если госпожа Пекресс (упаси Боже) обманет французских избирателей и будет избрана.

И, наконец, своим последним заявлением В. Пекресс стремится в очередной раз подставить нынешние французские власти, которые хоть имеют некоторые проармянские симпатии, но все-таки придерживаются международного права и исходят из национальных интересов Французской Республики.

Ведь недаром президент Э. Макрон честно признался на встрече с французскими армянами, что согласно международному праву Карабах - это часть территории Азербайджана.

То, что у мадам Пекресс очередной приступ душевной болезни, это точно, так как нормальный человек не станет так кликушествовать, зная, что нарушил законы другого государства. Ведь делает она все это, исходя из саморекламы и стремления поднять падающий рейтинг, исходя из принципа на "воре шапка горит", и пытается спихнуть все на администрацию президента Э. Макрона с целью нанести как можно больше ущерба главному конкуренту за голоса избирателей.

Что же касается Азербайджана, то по большому счету ретроградная амнезия мадам Пекресс нам до лампочки, пусть сколько хочет кричит и беснуется. В отличие от этой "гиперактивной" мадам, которая готова жертвовать интересами и международным авторитетом своей страны во имя интересов другого государства и утопической идеи о "великой Армении", проводимая Президентом Ильхамом Алиевым политика направлена на защиту национальных интересов азербайджанского народа, мира и стабильности во всем мире, уважение международного права и территориальной целостности других государств.