Президентом Франции может стать националистка и осведомительница КГБ

Автор: Ибрагим Алиев

Скандальная кандидат в президенты Франции Валери Пекресс продолжает подрывать отношения Парижа с Баку, барахтаясь в грязи ради голосов армянской общины. Но на этот раз всплыли неожиданные подробности из прошлого и биографии самой Пекресс - успевшей засветиться и в документах советского КГБ, и в компании армянских радикалов.

Напомним, что Франция - вторая после США страна с самой мощной и влиятельной армянской диаспорой. Все усилия армянской диаспоры в этой стране направлены против тюркского мира. Действующие в этой стране сотни армянских организаций ведут лоббистскую деятельность против Азербайджана. Численность армян во Франции приближается к 700 тысячам, армянская диаспора в этой стране стремится доминировать в политике, бизнесе, истеблишменте - в общем везде, где можно паразитировать с выгодой для себя.

700 тысяч таких голосов - это довольно большая цифра, которая может в значительной степени помочь тому или иному кандидату одержать победу на выборах. Именно поэтому, гоняясь за этими голосами, французские политики пытаются исполнить буквально любую прихоть армян, поддерживают любые их бредовые претензии и идеи.

Так, ради этих голосов Пекресс и ее сопровождающие попрятались в гражданских автомобилях и совершили незаконную поездку в Ханкенди. Боясь попасться, они буквально не высовывали своих носов даже в онлайне - разумеется, все ради того, чтобы по возвращении опубликовать несколько снимков, сделать несколько твитов и получить от армянского лобби денег на предвыборную кампанию.

Но Пекресс известна не только своими "неожиданными" симпатиями к армянам перед выборами. Валери Пекресс не раз была замешана в ультраправых взглядах и даже поддержке нацистов. Кандидат на место Макрона запомнилась не только изобретательностью в избирательных технологиях, придумав, как обскакать Земмура в глазах армян, но и фотографией с нацистской символикой. Соцсети облетело фото, на котором французская гостья с лицом, выражающим крайнюю степень сопереживания потерям армян в проигранной ими войне, возлагает цветы к могилам ликвидированных сепаратистов. На одной из плит ясно видна свастика. Это фото вызвало возмущение у пользователей соцсетей, и не только наших соотечественников. Соответствующий ответ Баку не заставил себя долго ждать - МИД Азербайджана направил ноту протеста Франции.

О провокационном незаконном визите также рассказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам от 12 января. Глава государства отметил, что всякий раз, когда совершаются такие незаконные поездки, российской стороне в официальном порядке выражаются претензии. "Наш министр обороны неоднократно направлял письма своему коллеге, выражаются претензии руководителю миротворческой миссии. Аналогичные шаги были предприняты и в связи с последней незаконной поездкой Валери Пекресс. Нам ответили, что мы, мол, не видели, не знали, это осталось без внимания, она приехала на какой-то обычной машине и прочее. Хотя, конечно, все это неубедительно, и я должен сказать все как есть - и положительное, и отрицательное. Это была организованная поездка, так как Валери Пекресс не смогла поехать в желаемом сопровождении, они поехали ограниченным числом. С ней были бывший министр иностранных дел Франции, еврокомиссар Барнье и один депутат. Они тайно въехали туда и вернулись. Это стало известно после их возвращения, так как, наверное, они опасались, что мы остановим их в Лачинском коридоре. Потому что если бы мы знали, что они находятся там, то однозначно не выпустили бы их обратно. Лачинский коридор находится под нашим контролем. Вы были в Шуше, видели. Мы можем остановить там любую машину, и никто ничего не может нам сказать. Так что такие случаи происходят, этого нельзя допускать и этому должен быть положен конец. По имеющимся у меня данным, приезжающие в Карабах представители Армении обращаются к миротворческой миссии в связи с поездками иностранных граждан. А там либо дается разрешение, либо не дается. Вообще, могу сказать, что нам в точности известно обо всем, что происходит и на въезде и выезде, и в Ханкенди, и в прилегающих регионах. Поэтому скрывать от нас что-то, говорить, мол, не видели, не знали, - это несерьезно", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Настоящее у госпожи Пекресс то еще... Но вот прошлое - ничем не лучше. В Сети достаточно фактов о ее прошлом - так попробуем перечислить некоторые из них.

Ультраправые взгляды Пекресс начала разделять еще в юности - причем по странности, после визита в СССР. По собственным воспоминаниям, в возрасте 15 лет Пекресс провела лето в пионерском лагере в Ялте и в советской Прибалтике, где якобы "подвергалась пропаганде". По мере взросления у нее наступило разочарование в Советском Союзе (её поразило "существование цензуры" и тот факт, что никто в СССР не знал лауреата Нобелевской премии Пастернака, хотя сама Пекресс увлеклась русским языком из-за романа "Доктор Живаго"). Она оказывала содействие отказникам и со временем пришла к убеждению, что свобода мысли присуща более правой, чем левой идеологии.

На самом же деле она привлекла к себе внимание пионервожатых, среди которых оказался и сотрудник Первого Главного управления КГБ СССР. Он затребовал досье на ребенка, в биографии которого значилось, что она - дочь известного французского экономиста и миллионера Доминика Ру, поклонника Достоевского и Толстого. Сотрудник КГБ быстро смекнул, что это шанс, задел на будущее. И после получения личного разрешения Крючкова (разрешение на вербовку иностранного гражданина, а тем более ребенка мог дать только начальник ПГУ КГБ), с ребенком начали "работать". Вербовка шла по идейным соображениям, а идейные, как всегда, самые надежные.

Неожиданностью для французских СМИ и общественности стала обнародованная фотография ее паспорта, приклеенная к водительским правам СССР. Как выяснилось, для совершенствования русского языка Пекресс посещала летние лагеря для молодых коммунистов, для чего нужны были соответствующие документы.

Во время учебы в Национальной школе государственного управления Пекресс работала стажером в посольстве Франции в СССР (1990-1992 гг.) и занималась гуманитарными вопросами. Имела тесные контакты с КГБ СССР. В то время она направила на учебу туда же сотрудника КГБ, диссидента Сергея Жирнова. Благодаря Пекресс Жирнов, имевший журналистское удостоверение, которое было стандартным прикрытием для разведчиков-нелегалов, оказался в вузе, который окончили 7 премьер-министров Франции и 4 президента, в том числе и Макрон. Встречи Жирнова с Валери имели постоянный характер. После того, как ее избрали в парламент в 2002 году, агент КГБ внезапно получил политическое убежище во Франции.

Cоветские следы будут преследовать Валери на протяжении всей ее политической деятельности. Сегодня политические соперники Валери обвиняют ее в поддержке России, называя ее "игрушкой". Хотя, когда Валери была министром образования (2007-2011), по сообщениям французских СМИ, президент России Владимир Путин заподозрил ее шпионские наклонности из-за ее радикальных взглядов. По мнению российского президента, нельзя иметь правые взгляды и говорить по-русски.

Недавно Валери также засветилась в крупном коррупционном скандале и это совсем не удивительно, ведь за популизмом, которым она занимается, подлизываясь к армянам ради их голосов, всегда стоят большие деньги, а политические популисты, как правило, рано или поздно оказываются причастными к коррупционным скандалам. Недавно парижское издание La Letter Patriote опубликовало расследование о том, что супруг мадам Валери, Жером Пекресс, подозревается в получении от компании Alstom двух миллионов евро незаконной прибыли.

Речь о скандале, связанном с продажей французского флагмана энергетической и оборонной промышленности. Покупателем выступала американская General Electric. СМИ Франции били тревогу, что эта сделка стала беспрецедентной потерей суверенитета страны: "Мы передали американцам наши самые чувствительные технологии не только в сфере атомной энергетики, но и новейшие и уникальные разработки в области строительства атомных подводных лодок".

Не смотря на все это, являвшаяся в то время министром бюджета Валери Пекресс дала согласие на эту сделку, а реализацией занимался ее муж Жером. Более того, он оказался единственным ключевым руководителем Alstom, которого американцы не уволили после поглощения. А совсем наоборот - он получил премию в размере 2 миллионов евро и должность генерального директора во французском филиале General Electric - компании GE Renewable Energy.

Скандал удалось замять, но сегодня местные экономические обозреватели предупреждают, что если Пекресс победит на выборах, то следует подготовиться к большой распродаже экономики Франции.

Это дело Alstom-General Electric затрагивает не только мадам Пекресс, но также и президента Франции Эммануэля Макрона, который тогда был министром финансов, и всю финансовую элиту Парижа, которые по слухам вложили в свои карманы полмиллиарда евро в виде различных гонораров за консультационные услуги. Депутат от Республиканцев Оливье Марле в январе 2019 года обратился в суд для расследования обстоятельств этого дела. Марле возглавлял парламентскую расследовательскую комиссию по "государственным решениям в сфере промышленной политики". В начале 2018 года он заявил, что при сделке с американцами был заключен "коррупционный пакт", выгодоприобретателем которого стал ни кто иной, как Макрон.

Таким образом, назначение Валери Пекресс стало очень хорошей новостью для бенефициаров продажи Alstom, они уверены, что Республиканцы не будут возвращать этот скандал на обсуждение, ведь Оливье Марле сегодня оказывает поддержку Пекресс. Стоит отметить также, что это не первый раз, когда Макрон и Пекресс сотрудничают в подобных темных делах. Согласно сообщениям французской прессы, когда муж Пекресс решил уволить 800 человек в Иль-де-Франс, вместе с Эммануэлем Макроном они оба воздержались от каких-либо публичных заявлений перед региональными выборами, которые могли бы поставить под угрозу избрание Валери главой того же региона.

Для номенклатуры пара Пекресс-Макрон - гарантия сохранения полноты власти. Действительно, в 2022 году выборы в законодательные органы будут отделены от президентских, потому что они состоятся на два месяца позже. Также при нынешней раздробленности французов новоизбранному президенту будет сложно получить большинство в парламенте. С другой стороны, LREM и LR вместе, независимо от их конфигурации, почти гарантированно будут иметь большинство в парламенте. Велики шансы, что Макрон, Пекресс и Эдуард Филипп разделят посты президента, премьер-министра и председателя Национального собрания. Если это произойдет, то, как подчеркивают местные СМИ, французы должны подготовиться к большой распродаже из Франции.

Учитывая все это темное прошлое, скандалы и махинации, победа на предостоящих выборах является чуть ли не вопросом жизни и смерти. Именно поэтому она так крепко пытается удержаться за армян, пытаясь подлизаться любыми способами, ибо 700 тысяч "многострадальцев", живущих во Франции, - это весомое количество голосов, чтобы укрепиться у власти и попытаться отмыть свою биографию.

Ирония судьбы в том, что именно у "некоренных" французов ищет поддержки Валери Пекресс, заявлявшая, например, в августе 2021 года: "Место нелегала - в чартере на пути домой", а также "порядок - это в том числе Республика, которая не перегружена неконтролируемой иммиграцией под управлением мафиозных структур".



В каком-то смысле эти слова и взгляды Валери Пекресс даже объясняют ее невероятную любовь к армянской диаспоре - вряд ли ей сложно найти общий язык с армянскими националистами и исламофобами...