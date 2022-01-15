Шерше ля фам на новый лад: "Мадам Провокация" Валери Пекресс и ее армянские друзья

Автор: Акпер Гасанов

По большому счету, уже можно говорить о том, что нынешние выборы главы французского государства отличаются одним правилом- отсутствием каких-либо правил. Поразительно, но в лидеры, если так можно говорить о демонстрации запредельного цинизма, выбилась дама, а вовсе не представитель сильного пола. Тем самым, дана новая трактовка известному выражению Cherchez la femme (Шерше ля фам).

Это выражение выражение стало крылатым благодаря роману Александра Дюма-отца "Могикане Парижа" 1854 года, где фраза "Cherchez la femme, pardieu! cherchez la femme!" является поговоркой парижского полицейского чиновника. Фраза повторена в романе несколько раз. Сейчас же, мы вынуждены вкладывать в эту фразу иной смысл. Он прост и обоснован- если кто-то хочет увидеть пример боев без правил на политической арене Франции, то советуем обратить внимание на слова и поступки Валери Пекресс (Valérie Pécresse).

Напомню, что в последних числах декабря прошлого года она совершила визит в Армению. Ее проармянская позиция была "секретом Полишинеля" Ведь, с 2015 года Пекресс занимает пост главы региона Иль-де-Франс, в который входит Париж. Именно об этом периоде своей биографии она вспомнила на встрече с президентом Армении."Мадам Провокация" указала тогда, что армянская община Франции, в частности Иль-де-Франса внимательно следит за событиями в Армении, и что французский народ хочет по возможности поддержать армянский народ.

Понятно, что это была попытка реверанса в сторону именно армянской общины Франции. Да, попытка, ибо никто не наделял мадам Валери правом говорить от имени всего французского народа, а тем паче всей Франции, в которой проживает немало мусульман. В любом случае, она четко указала свою целевую аудиторию, на благосклонность которой так рассчитывает в ходе голосования на предстоящих президентских выборах.

В азартной погоне за поставленной целью, она умудрилась продемонстрировать себя большей армянской, чем католикос всех армян.Мадам Пекресс, как известно, порадовала визитом и карабахских сепаратистов. Естественно, в МИД Азербайджана был вызван многострадальный посол Франции в нашей стране, где этому мсье, вынужденному постоянно оправдываться за проармянские выкрутасы французских политиков разного пошиба, вручили ноту.

Но остался без ответа вопрос- как могла эта дама проскочить мимо российских миротворцев? И вот, в ходе недавнего интервью отечественным телеканалам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев пролил свет на эту темную историю. Он поведал о том, как оправдывались россияне. "Нам дали ответ в таком ключе - не увидели, не обратили внимания, она приехала на обычной машине и так далее. Хотя это, конечно, неубедительно, и я должен говорить, как есть. Это была организованная поездка...", сказал глава государства.

И тут, имеет смысл вспомнить некоторые страницы биографии мадам, которая жаждет стать первой женщиной- президентом Франции. Она, как выясняется,будучи студенткой, проходила стажировку в Москве, в посольстве Франции. Где отвечала за прием Сергея Жирнова, представлявшего в качестве журналиста. Жирнов прекрасно говорил по-французски, делал репортажи о культурной жизни Франции.

Неудивительно, что французская сторона предложила ему остаться в Париже, дав возможность учиться на курсах ENA в качестве "иностранного студента". И у Жирнова налаживаются плотные контакты с Пекресс. И все бы ничего, если бы не один нюанс. Вскоре выяснилось, что в реальности Жирнов вовсе не журналист, а офицер КГБ СССР. "Корочка" журналиста ему была необходима лишь для беспрепятственного вхождения в политические круги Франции, а также для спокойного передвижения по Европе.

Вот так, нынешний кандидат в президенты Франции оказалась связана с представителем советских, а потом и российских спецслужб. У Жирнова есть доказательства их общения. Собственно, сама Перкресс не отрицает этого факта. Другое дело, что она утверждает, что прервала эти контакты, как только ее карьера пошла в гору. Но мы же знаем, что бывших сексотов не бывает.

Теперь, когда российские миротворцы проявили поразительную "слепоту", пропустив мадам Пекресс в гости к карабахским сепаратистам, ее прошлое выглядит в ином свете. Оно дает, как мне кажется ответ, на причину "слепоты" российских миротворцев. Ведь вполне может быть, что им была соответствующая установка пропустить "своего" ставленника на нынешних президентских выборах во Франции.

Которой, ясное дело, нужно было как-то перещеголять иных соперников по гонке в демонстрации любви к армянам. Она это сделала. И Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на этот факт, подчеркнув имевшее место предательство со стороны Никола Пашиняна в отношении действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

"Провокационный визит кандидата в президенты госпожи Пекресс на территорию Азербайджана, в первую очередь, был направлен против президента Макрона. Хотя президент Макрон был самым передовым политиком, который поддерживал Армению во время войны, и дело даже дошло до того, что отношения между Францией и Азербайджаном оказались под вопросом.Несмотря на это, в течение всей войны он однозначно выступал на стороне Армении. Меня удивляет неблагодарность Пашиняна, что главный соперник Макрона направлена в Карабах, и таким образом для нее созданы большие возможности для завоевания голосов проживающих во Франции армян. Ну а во-вторых, хочу еще раз сказать, что это ничего не изменит...", четко разложил все по полочкам глава нашего государства.

Спорить тут не с чем, все сказанное Президентом Азербайджана является правдой. Но, мадам Пекресс, которая возвела цинизм в ранг своего политического кредо, попыталась изобразить возмущение. Она говорит теперь, что кандидат в президенты Франции может ездить куда угодно. Это дезинформация. Любой политик любой страны мира обязан соблюдать законы страны, на территорию которой въезжает.

Мадам Пекресс, посетив карабахских сепаратистов, нарушила законы Азербайджана. За что и была внесена в "черный список" МИД нашей страны. Она сейчас может сколько угодно говорить о своем шоке по поводу "оглушительного молчания французского правительства", но это будет всего лишь эпизодом заученной ею роли дамы, которая врет и осуществляет провокации ради достижения главной цели всей своей жизни. А цель эта состоит в желании стать президентом Франции при поддержке армян этой страны. И если ради этого ей нужно нарушать законы Азербайджана, скрывать свою связь с КГБ, безостановочно лгать и совершать провокации, то она, как видим, готова на это. Такая, новая трактовка красивой фразы Cherchez la femme