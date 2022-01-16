Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание реализации крупных проектов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание реализации крупных стратегических инфраструктурных проектов на освобожденных территориях.

Об этом Trend сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, передет Day.Az.

Эксперт подчеркнул, что отрадно и поучительно наблюдать за быстрым развитием инфраструктуры на освобожденных территориях.

"Физулинский международный аэропорт, Агдамский промышленный парк, множество крупных автодорожных проектов, которые соединят семь районов и повысят экономическую мобильность, сделают Азербайджан высокоразвитой страной... Мы наблюдаем период процветания и ускоренного экономического развития в истории Азербайджана", - добавил Тейс.

Напомним, что в данный момент на освобожденных территориях Азербайджана продолжаются крупномасштабные работы по созданию или восстановлению инфраструктуры, благодаря которой уроженцы этих земель смогут вернуться домой по прошествии 30 лет. В недавнем интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев отметил, что в нынешнем году, помимо этих инфраструктурных проектов, будут реализованы и градостроительные проекты.