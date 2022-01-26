Москва разделяет подход и видение Президента Ильхама Алиева по вопросу трехсторонней рабочей группы

Москва разделяет подход и видение Президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросу трехсторонней рабочей группы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по итогам 2021 года.

По его словам, Россия высоко оценивает высказанную Президентом Ильхамом Алиевым позицию о нормализации обстановки в регионе и полностью разделяет такой подход.

"Трехсторонняя рабочая группа нацелена на скорейшее завершение параметров совместных инфраструктурных инициатив и запуск на Южном Кавказе транспортно-логистических проектов",- сказал Бочарников.