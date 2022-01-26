https://news.day.az/politics/1430024.html В Джебраиле обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего
В Джебраиле обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего
25 января на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего.
Об этом сообщил в среду Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов, передает Day.Az.
По его словам, останки переданы армянской стороне.
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