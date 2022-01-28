Объявлена ​​повестка первого заседания весенней сессии Милли Меджлиса

Обнародована ​​повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 1 февраля 2022 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку включены следующие вопросы:

- проект решения Милли Меджлиса о плане законотворческой работы весенней сессии парламента на 2022 год;

- проект решения Милли Меджлиса о создании Дисциплинарной комиссии парламента;

- проект решения Милли Меджлиса о создании Счетной комиссии парламента;

- проект закона "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой";

- проект закона об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджана и Правительством Сербии о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов";

- проект закона о внесении изменений в закон "О приостановке проверок в сфере предпринимательства";

- проект закона о внесении изменений в закон "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" (первое чтение);

- проект закона о внесении изменений в закон "О дорожном движении" (первое чтение);

- проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение);

- проект закона о внесении изменений в закон "О газоснабжении" (первое чтение);

- проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение);

- проект закона о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания" (первое чтение).