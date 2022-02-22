Обратный отсчет для Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна

Автор: Акпер Гасанов

Бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян объявлены в розыск. Об этом заявил начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев. Он напомнил, что с февраля 1988 года указанные лица с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами, собирали и проводили собрания работников армянской национальности в организациях и учреждениях города.

Тут уместно напомнить, что на днях начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов анонсировал скорый арест главаря сепаратистов, напомнив, что именно Араик Арутюнян взял на себя ответственность за четыре террористические атаки по Гяндже. Говоря конкретнее, 4 октября 2020 года Араик Арутюнян в Facebook написал : "По моему распоряжению сегодня "армия обороны" нанесла несколько ракетных ударов по городу Гянджа".

"Террор был совершен с территории Армении. В результате 26 мирных жителей погибли, 175 получили ранения. По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса, и Араик Арутюнян объявлен в розыск. То, что он до сих пор не привлечен к следствию, носит временный характер. Считаю, что в соответствии с международной конвенцией, Арутюнян будет задержан следственно-оперативной группой и передан для следствия в короткие сроки", - сказал Авазов.

Вряд ли является совпадением то, что наша страна фактически громко заявила о готовности буквально за шкирку доставить в Баку тех, кто виноват в чудовищных преступлениях против азербайджанского народа. Официальный Баку не раз доказывал свою способность добиваться любой поставленной цели. Итоги 44-дневной войны являются наиболее ярким тому доказательством.

Мы же помним, как до начала этой войны хорохорилась армянская сторона. Вся, вне зависимости от политической и прочей ориентации. Военно-политическое руководство РА трещало на каждом у, что "Карабах-это Армения и точка", заявляя попутно о планах по захвату новых территорий нашей страны. Карабахские сепаратисты также излучали самоуверенность.

Ну а Роберт Кочарян и Серж Саргсян тиражировали мифы о "непобедимости" армянской армии и "непроходимости" т.н. "линии Оганяна", названной в честь Сейрана Мушеговича - еще одного военного преступника. Руки всей этой троицы по локоть в крови азербайджанского народа. И символично, что Азербайджан объявил в розыск второго и третьего президентов РА за несколько дней до 20-летия с момента осуществления армянскими вооруженными формированиями Геноцида в Ходжалы.

Серж Саргсян так до сих пор и не покаялся за это преступление. Наоборот, он пытался "обосновать" убийства 513 мирных азербайджанцев, в том числе стариков, женщин и детей, шокирующей фразой. В интервью Томасу де Ваалу он заявил, что Геноцид в Ходжалы был совершен осознанно, запланированно, показательно. Чтобы азербайджанцы не подумали, что армянские боевики не поднимут руку на мирное азербайджанское население.

Не знаю, корит ли себя за это шокирующее признание бывший карабахский сепаратист, ставший в итоге третьим президентом РА. Не знаю, винит ли он Томаса де Ваала в том, что тот обнародовал его признание, от которого в жилах стынет кровь. Но очевидно, что за все совершенные преступления Серж Саргсян должен ответить. Собственно, как и Роберт Кочарян.

Это ведь он является автором фашистской фразы о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". Это он был карабахским сепаратистом, который участвовал в оккупации территорий нашей страны. Он является еще одним соучастником Геноцида в Ходжалы. Число преступлений Кочаряна столь велико, что для их перечисления нужен цикл статей.

Парадокс, но Кочарян и Саргсян обвиняются в тяжких преступлениях и в самой Армении. Они грабили РА, свой народ, прикрываясь фиговым листком пещерного национализма. Они были уверены в том, что будут править вечно. Они ошиблись. Они были уверены, что им в реальности ничего не грозит. И в этом они ошиблись. Они считали, что их выдача Азербайджана невозможна. И в этом они ошибаются. Всему свое время. Оно уже ведет обратный отсчет для всех армянских военных преступников.