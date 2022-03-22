Бесполезная работа языком: галлюцинации Артура Ванецяна

Автор: Акпер Гасанов

Власти Армении обратились к сопредседателям Минской группы ОБСЕ для организации переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном. Это вызывает множество вопросов и недоумение. Об этом во время парламентских слушаний, инициированных парламентской фракцией оппозиционного блока "Честь имею", заявил 21 марта ее глава Артур Ванецян.

Он поспешил напомнить, что у МГ ОБСЕ нет подобного мандата. "Разве власти не понимают, что оставив Карабах за пределами переговорного процесса, они совершают необратимую ошибку? Или они в очередной раз решили обслуживать азербайджанскую повестку?", - сказал глава парламентской фракции. Чем выставил себя в роли человека не просто глупого, но еще и упивающегося своей глупостью, горделиво всем ее демонстрирующего.

Самое забавное тут это то, что Ванецян решил напомнить о себе после проведенного несколько дней назад в освобожденной Шуше мероприятия, посвященного 30-летию партнерства Азербайджана и ООН. Участие в котором приняла солидная делегация во главе с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой. Все они отправились в Шушу из построенного в рекордно короткие сроки международного аэропорта в освобожденном Физули.

Причем, полет этот был совершен на самолете, украшенном надписью Ханкенди. Такова новая реальность, сложившаяся по итогам 44-дневной войны и дальнейшего экономического, политического, имиджевого, военного укрепления Азербайджана на фоне продолжающегося стремительного погружения Армении на дно болота. Отрицать это все можно только решив прослыть человеком, верящим в галлюцинации а не в реальность.

Но именно в этой ипостаси сейчас позиционирует Ванецян - выпускник Армянской сельскохозяйственной академии, доросший до статуса бывшего директора Службы национальной безопасности РА. На столь высокую должность он был назначен 10 мая 2018 года по представлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Но, недолго музыка играла. И уже 16 сентября 2019 года он был отправлен в отставку по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Потеря высокого статуса пробудила в Артуре Гагиковиче оппозиционера. И вот уже он критикует действующую власть за поражение в 44-дневной войне, за подписание трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Хотя, замечу, будучи на посту главы СНБ, он радостно рукоплескал всем заявлениям Пашиняна.

Включая скандально известное "Карабах-это Армения и точка". Да и в Шуше, в Ханкенди Артурчик был замечен рядом с Николом. Улыбался он ему, ловил его взгляд. В общем, стелился ковровой дорожкой. А значит, разделяет с Пашиняном ответственность за 44-дневную войну и ее последствия. Правда, ясное дело, признавать этого Артур не хочет. Ему нравится изображать из себя оппозиционера.

Но в том то и дело, что он решил вступить в политическую связь с совершенно очевидным политическим трупом, с третьим президентом РА Сержем Саргсяном. Стоит напомнить, что на внеочередных выборах в парламент Армении, которые прошли 20 июня, прошлого года блок "Честь имею" набрал 5,23 % голосов избирателей. Это и есть реальный "вес" Артура и Сержика. Если же разделить этот процент на их двоих, то и вовсе получится жалкая картина .

При этом, совершенно очевидно, что даже этот процент может уменьшится по причине откровенно оторванных от реалий речей Артура. Он ведь пытается доказать гражданам РА, что позиция МГ ОБСЕ на что-то способна повлиять, тогда как очевидно, что это не так. Азербайджан вернул себе оккупированные на протяжении более четверти века территории нашей страны вопреки позиции США и Франции.

Их нет, как нет и самой МГ ОБСЕ в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Есть обязательства, вынужденно взятые официальным Ереваном на себя. Выполнять которые армянской стороне придется. Никуда она не денется. При этом, ничего про мифическую "позицию Нагорного Карабаха" в трехстороннем заявлении нет. Нет ничего на сей счет ни в одном из документов, что были подписаны после победы Азербайджана в 44-дневной войне.

Просто потому, что Азербайджан окончательно закрыл вопрос. Флаг нашей страны развевается в Шуше, Физули, Кяльбаджаре, Лачине и на всех освобожденных территориях. Будет он скоро развеваться и в Ханкенди. И Ванецян, как и ему подобные политические лузеры всего лишь попытаются использовать данный факт для спекуляций без далеко идущих последствий.

Да, еще они могут снова развернуть широкую дискуссию на тему того, при ком и почему карабахские сепаратисты были выведены из переговорного процесса. Ясное дело, что снова будут озвучены взаимные обвинения сторонниками Тер-Петросяна, Кочаряна, Саргсяна, Пашиняна. Но практическая цена этим всем рассуждениям- нулевая. Реальность совсем иная. Ее диктует официальный Баку. А официальному Еревану остается искать пути объяснения своим согражданам причин, по которым руководство РА вынуждено будет согласится с нашей справедливой, законной позицией.