Признание очевидного: Армения вынужденно соглашается с новыми реалиями

Автор: Акпер Гасанов

Нет ничего удивительного в том, что председатель Постоянной комиссии НСРА по международным отношениям Эдуард Агаджанян заявил в интервью Радио Свобода. Да, безусловно, в его адрес будет озвучено много критики и даже оскорблений, особенно со стороны так называемой армянской оппозиции, представляющей из себя разношерстную публику, пытающуюся играть на комплексах армянского народа после поражения РФ в 44-дневной войне.

Но все дело в том, что есть объективные реалии, игнорировать которые можно лишь временно, а вовсе не всегда. Тем более их невозможно игнорировать ныне, после полного разгрома армянской армии, после исторической победы Азербайджана, после стремительного укрепления нашей страны- внешнеполитического, внутриполитического, экономического, в плане усиления армии.

Азербайджан обладает очень серьезным запасом прочности на случаи любых катаклизмов. Включая экономические, с которыми в той или иной мере столкнется весь мир по причине продолжающейся войны, которую Россия ведет против Украины и по причине новых реалий в виду режима санкций, которыми Запад методично разрушает российскую экономику.

Армянские СМИ просто кишат статьями истеричного тона, авторы которых упражняются в рисовании поистине апокалиптических картин о ближайшем будущем экономики РА, критически зависящей от российской. Попутно звучат призывы совершить какой-то стремительный "финт ушами", непонятно каким образом оборвав связи с РФ, выйдя из ТС и ЕАЭС и устремившись в ЕС. О том, что это не более, чем очередной бред, авторы таких статей даже не помышляют.

Но именно такие шарахания дают полное представление о том, сколь глубок кризис в РА- экономический, внутриполитический, социальный, мировоззренческий. Армения просто блуждает в потемках. Народу это не объяснишь, а вот руководству РА приходится искать пути выхода из этого тупика. И тут очевидно, что никакой альтернативы налаживанию отношений с Турцией и Азербайджаном для РА просто не существует. И именно поэтому мы все чаще слышим речи, подобные тем, что озвучил Эдуард Агаджанян.

Тем более, что он всего лишь назвал вещи своими именами. Действительно же, "Армения признала территориальную целостность Азербайджана в 1991 году, подписав Соглашение СНГ о создании Содружества Независимых Государств, по которому стороны, в фактически полностью признали территориальную целостность друг друга". И соответственно, констатирует председатель Постоянной комиссии НС РА по международным отношениям, у Армении нет амбиций на территории Азербайджана.

На замечание о том, что Азербайджан не раз говорил, что весь Карабах является территорией Азербайджана, Агаджанян ответил: "Здесь, я думаю, наша позиция отвечает этому замечанию, закрывает вопрос в следующем контексте: когда у Армении не было стремлений к территориальной целостности Азербайджана, право народа "Арцаха" (здесь и далее кавычки наши- А.Г) жить в безопасности на родине, поэтому весь контекст конфликта, так было с начала 1990-х годов, и это не новость, на самом деле.

Далее он и вовсе заявил, что последние 30 лет позицией Республики Армения за столом переговоров было "право армян "Арцаха" жить в безопасности на своей родине". На вопрос, возможно ли это внутри Азербайджана, Агаджанян ответил: "Я думаю, что этот процесс должен быть обсужден". По его словам, "мы должны достичь окончательного статуса в рамках окончательной ратификации и подписания мирного договора".

Что означает только одно- руководство РА, ранее кричавшее на каждом углу, что "Карабах-это Армения и точка", медленно, но верно соглашается на все то, что требует официальный Баку. А наша страна требует только справедливости, мира и предлагает при этом совместное развитие всего региона.