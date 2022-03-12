Традиционная армянская глупость: Баку продвигает свою повестку, в Ереване кусают локти

Автор: Акпер Гасанов

Вначале официальная вводная. В Баку был подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о создании новых коммуникационных связей. Одним из важных пунктов данного меморандума является создание новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана.

Многие эксперты уже заявили, что подписанием данного документа с Ираном Азербайджан решил для себя принципиальный вопрос: сухопутный выход в Нахчыван и дальше в Турцию без обязательства открывать коммуникации для Армении. Что в переводе на обывательский язык означает очень простую вещь- официальный Баку снова показал официальному Еревану, к каким последствиям приводит неправильная оценка существующих реалий.

Тут имеет смысл совершить экскурс в истории и напомнить про "Контракт века", подписанный 20 сентября 1994 года во дворце "Гюлистан" в Баку между 13 крупными компаниями, специализирующимися на добыче нефти, представляющими 8 государств мира. Это был крупномасштабный международный контракт о совместной разработке трёх нефтяных месторождений - "Азери - Чираг - Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

"Контракт века", оценивавшийся в 10 миллиардов долларов, вошёл в список самых крупных соглашений как по количеству углеводородных запасов, так и по общему объему предполагаемых инвестиций. Собственно именно тогда Азербайджан начал делать первые шаги к будущей победе над армянскими оккупантами. Общенациональный лидер Гейдар Алиев прекрасно понимал , что мировое армянство сильно и влиятельно, что ему важно противопоставить экономически мощный Азербайджан, имеющий влиятельных союзников.

В Армении тогда попросту не поняли значимости случившегося. Мировое армянство потратило огромные средства на попытки дискредитации "Контракта века". В СМИ различных стран мира было опубликовано множество статей о том, что у Азербайджана якобы нет такого количества нефти. Время показало, сколь примитивна и глупа была такая политика. Азербайджан год за годом укреплял свои позиции, постепенно превращаясь в могучего регионального лидера.

Который усиливал свою армию и готовился, открыто и громко, к возвращению оккупированных РА наших территорий. В Армении опять предпочли не считаться с реалиями, верить в мифы собственного приготовления. В итоге, была четырехдневная апрельская война, по итогам которой наша армия отвоевала 20 квадратных километров. Тогдашний президент РА Серж Саргсян, поняв, что имел место первый крах мифа о "непобедимости" армянской армии, принялся безостановочно врать своему народу, отрицая очевидное поражение.

Прошло время, в РА сменилась власть, но не привычки правителей страны-лузера неадекватно оценивать реалии. В итоге мы увидели провокационные и глупые речи премьер-министра РА Никола Пашиняна , тогдашнего главы МО РА Давида Тонояна. Они вешали своему народу лапшу на уши и утверждали, что "Карабах-это Армения", что "новая война- новые захваченные земли". Чем все это обернулось? Полным разгромом армянской армии, обнулением множества мифов, унизительным подписанием Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Азербайджан вернул свои земли, активно восстанавливает их и продвигает мирную повестку. Наша страна предложила и Армении смириться с новой реальностью и получать выгоды от проектов, инициированных официальным Баку. Например, от Зангезурского коридора. В РА опять неправильно поняли и оценили реалии, начав выбивать себе преференции там, где нужно было благодарить за жест доброй воли.

В Азербайджане, видя все это, решили снова отрезвить РА. В итоге, был подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и, благодаря которому будут созданы новые коммуникационые связи между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана. Надежды армянской стороны на конфликтные отношения между Азербайджаном и Ираном испарились. Создан проект, который снова оставил РА с носом. При этом, и проект Зангезурского коридора будет реализован.

"Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет - решим силой. Так же, как до и в период войны я говорил, что они должны по доброй воле убраться с наших земель, или мы выдворим их силой. Так и случилось. Такой же будет и судьба Зангезурского коридора. Нашим основным соперником является время, потому что прокладка железной дороги, автодороги требует времени. Поэтому на реализацию этого проекта мобилизованы все силы. Таким образом, азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад", - заявил Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в апреле прошлого года. А это значит, что Армения, ввиду своего традиционного непонимания реалий, снова и окончательно останется в стороне от всех успешных, позитивных, выгодных проектов. Таков их выбор. Глупый, но привычный.