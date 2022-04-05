Проармянские российские депутаты продолжают угрожать Азербайджану

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Одним из любимых инструментов проармянской российской пропаганды является язык ультиматумов и угроз. Нет, конечно, никто не пугает Азербайджан Арменией. Это было бы забавно. Маленький Азербайджан пугают большой Россией.

На минувшей неделе мы целых два часа прятались под столом от страха перед угрозами депутата Госдумы Михаила Делягина и лихорадочно искали в онлайн-магазинах счетчики Гейгера на случай атомного удара. Но пронесло, Делягин смилостивился и сказал, что мы, "напуганные и растерянные" его не так поняли. Не успели мы вылезти из-под стола, как место пугала занял другой российский депутат - член правящей "Единой России" Виталий Милонов.

Представлять его не надо. Этот российский парламентарий сделал все, чтобы в Азербайджане запомнили его фамилию. После 44-дневной войны мы надеялись, что в обозримом будущем больше ее не услышим, но Милонов не позволил. В начале января взял и прибыл в Карабах. Спокойно и беспрепятственно проехал в зону временной ответственности миротворцев, отдохнул как встарь, подышал горным кислородом, поел шашлыка, встретился с сепаратистами и так же спокойно, с подарками отбыл обратно. Азербайджанскую сторону возмутило не столько поведение клоуна Милонова, сколько безответственность миротворческого контингента. После этого визита Президент Ильхам Алиев направил обращение к главе правящей партии РФ Дмитрию Медведеву. Это был беспрецедентный случай, когда глава государства лично высказал официальному лицу РФ протест по поводу пропуска кого попало в зону ответственности РМК.

Был ли сделан Милонову выговор, мы не знаем. Вряд ли. Сегодня депутат "Единой России" снова в строю и снова угрожает. Накануне в новом выпуске своей передачи на сайте Федерального агентства новостей он отвлекся временно от Украины и вновь переключился на Азербайджан. Ах, как же он нас "раскусил"! Как утверждает депутат ГД, Азербайджан является "очагом нестабильности на Кавказе", "воткнувшим нож в спину России". Азербайджан, говорит он, нарушает некий трехсторонний мирный договор, который, оказывается, был заключен нами с Москвой и "армией обороны Карабаха" (?!), и собирается устроить "геноцид". И заявил, что "мы не дадим вам уничтожить народ, живущий в древнем Арцахе... знайте: геноцида армянского народа мы больше не допустим... мы больше этого не позволим... Россия не позволит больше войны на Кавказе...". И так далее.

То, что сказанное полный бред, мы хорошо знаем. Но этого недостаточно. Российская аудитория Милонова и цепляющаяся за соломинку в его лице аудитория армянская нуждаются в некоторых уточнениях. Те слушатели одиозного депутата, которые все же хотят знать правду и не заслуживают такого бессовестного обмана. Это все прописные истины, о которых говорилось тысячу раз, но так как они все еще не усвоены многими, приходится повторять и повторять.

Самому Милонову тоже будет полезно узнать, что 10 ноября 2020 года был подписан не мирный договор, а заявление. И подписывал его премьер Армении, а не сепаратисты. Более того, согласно 4-му пункту документа никакой "армии обороны" на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, уже давно не должно быть вообще, и попытки российских представителей, в том числе депутатов и официальных лиц, отрицать этот факт, свидетельствуют о грубом нарушении самой Россией основных договоренностей. Именно так это следует воспринимать, когда Виталик Милонов выходит в эфир и начинает перевирать то, о чем прекрасно знают в Москве. Лично для Милонова еще раз процитируем этот ставший уже самым цитируемым и самым не выполняющимся пункт трехстороннего заявления: "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил".

Что же за депутат такой этот Милонов, если он не знает содержания документов, которые подписывает его президент?

Думается, депутат Госдумы хотел бы сказать больше и смачнее, но недавний пример Делягина, которому пришлось извиняться, его остановил. Ограничился завуалированным угрожающим "мы", подразумевая под этим, конечно же, Россию. Которая придет и накажет нас за то, что мы сейчас стараемся сами выполнить обязательства, взятые на себя российской стороной и оставшиеся до сих пор невыполненными.