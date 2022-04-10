Армения должна прекратить заигрывание с НАТО и ЕС

К сожалению, но весьма продолжительное время Армения так или иначе, не то что заигрывает, а стремится инкорпорироваться в систему НАТО и покровительство Армении со стороны Франции и США говорит именно об этом.

Об этом сказал Day.Az российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин, комментируя данные, собранные специалистами Экспертного центра SOCIES при содействии ЕрГУ и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра. Согласно опросу центра, 69,7% респондентов считают, что Армении необходимо ограничить отношения с РФ и расширить с ЕС и США, и только 26,4% видят единственным вариантом для Еревана стратегическое сотрудничество с РФ.

"Армения в лице действующего руководителя Никола Пашиняна, конечно же, хотела бы получить ассоциативный статус с системой НАТО и вместе с этим принимать участие в совместных учениях, что кстати и происходит в тех или иных проявлениях", - заявил эксперт.

По мнению нашего собеседника, правительство Армении намеревается привлечь солдат НАТО в Карабах.

"Поэтому мы сейчас видим весьма сложную ситуацию, которая не может вызывать позитива со стороны Российской Федерации. И безусловно Россия настроена на то, что раз Армения, её стратегический союзник, член ОДКБ, то и должна вести себя соответствующе. А не так, что сегодня мы говорим одно, а на деле мы бежим на Запад, на Западе получаем какую-то поддержку, в том числе и военную, финансирование со стороны США.

После этого получается, что ни в текущих специальных военных операциях, ни в каких-либо других действиях Армения не поддерживает Россию. Это неправильно и это как раз то, что может быть большим камнем преткновения в позитивное будущее для военной стратегии Армении", - подытожил Антон Бредихин.

Махир Будагов