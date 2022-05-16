Председатель Палаты представителей Верховного Меджлиса Таджикистана прибыл в Азербайджан

16 мая парламентская делегация во главе с председателем Палаты представителей Верховного Меджлиса Таджикистана Махмадтоиром Закирзодой прибыла в Азербайджан для участия в третьей Общей конференции Парламентской ассамблеи ОЭС.

Об этом Day.Az сообщили в понедельник в пресс-службе Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев парламентскую делегацию Таджикистана встречали председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Таджикистан Айдын Мирзазаде, посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли и другие официальные лица.