https://news.day.az/politics/1462316.html Председатель Палаты представителей Верховного Меджлиса Таджикистана прибыл в Азербайджан - ФОТО
Председатель Палаты представителей Верховного Меджлиса Таджикистана прибыл в Азербайджан - ФОТО
16 мая парламентская делегация во главе с председателем Палаты представителей Верховного Меджлиса Таджикистана Махмадтоиром Закирзодой прибыла в Азербайджан для участия в третьей Общей конференции Парламентской ассамблеи ОЭС.
Об этом Day.Az сообщили в понедельник в пресс-службе Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев парламентскую делегацию Таджикистана встречали председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Таджикистан Айдын Мирзазаде, посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли и другие официальные лица.
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