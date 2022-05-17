Фуад Мурадов ознакомился с деятельностью танцевального кружка "Бута" в Цюрихе

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Фуад Мурадов в рамках визита в Швейцарию ознакомился с деятельностью танцевального кружка "Бута", действующего в городе Цюрих, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что кружок стал функционировать в феврале минувшего года при организации "Друзья Азербайджана" при поддержке ГКРД в целях пропаганды наших национальных танцев, популяризации культурного наследия нашего народа. Уроки в кружке по младшей и старшей возрастным группам проводит опытный хореограф Джамиля Мурадова.

Наши соотечественники, проживающие в Швейцарии, с большой радостью и интересом восприняли деятельность кружка. В танцевальную группу уже записались азербайджанские дети, проживающие не только в Цюрихе, но и различных городах Швейцарии. В ходе воскресных занятий азербайджанские дети обучаются танцам, отражающим нашу историю, национальные обычаи и традиции, особенностям этого искусства.

Было отмечено, что хотя танцевальный кружок "Бутa" создан недавно, тем не менее, он уже добился ряда успехов, был удостоен I места на международном танцевальном онлайн-конкурсе "Моя Родина - Азербайджан", организованном в мае 2021 года Министерством образования Азербайджанской Республики и Центром развития детей и молодежи номер 2. На сегодняшний день в исполнении учащихся кружка представлены также специальные программы, связанные с годовщиной Ходжалинского геноцида и Новруз байрамы.

Встретившись с детьми - членами кружка, председатель выслушал их пожелания и чаяния. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о расширении в дальнейшем деятельности кружка.