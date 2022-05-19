ЕС поддержит реализацию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, если оно будет достигнуто.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЕС, об этом сказал Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

"Мы действительно были бы очень рады, если бы это соглашение могло быть достигнуто. И мы сотрудничаем с двумя сторонами для того, чтобы они стремились к этому соглашению. Мы пока далеки от этого. Но если это произойдет, Европейский союз окажет любую помощь, которую мы можем, чтобы поддержать исполнение соглашения", - сказал он.