Армения определила состав комиссии по делимитации границ с Азербайджаном

Армения определила состав комиссии по делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Ожидается, что состав комиссии будет обнародован в ближайшее время.