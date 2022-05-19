https://news.day.az/politics/1463189.html Армения определила состав комиссии по делимитации границ с Азербайджаном
Армения определила состав комиссии по делимитации границ с Азербайджаном
Армения определила состав комиссии по делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
Ожидается, что состав комиссии будет обнародован в ближайшее время.
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