Главы МИД Азербайджана и Испании обсудили двусторонние отношения

20 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом в рамках заседания Комитета министров Совета Европы в Турине (Италия).

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече министры обсудили перспективы развития двусторонних политических и экономических отношений между Испанией и Азербайджаном.

Стороны, отметив важность осуществления взаимных визитов между двумя странами, достигли соглашения о поощрении этого со стороны обоих министерств. Министры подчеркнули важность укрепления сотрудничества между двумя странами по ряду направлений, в том числе в экономической, энергетической, научно-образовательной, культурной и других сферах.

Также были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества в рамках международных организаций. Состоялся обмен мнениями по вопросам партнерства Азербайджана с Европейским союзом, было отмечено, что Испания поддерживает развитие связей Азербайджана с ЕС.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, разминировании, работах, осуществляемых для возвращения вынужденных переселенцев на родные земли в безопасных условиях, шагах Азербайджана в направлении миростроительства в регионе.