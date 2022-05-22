Вашингтон стремится избежать прежних ошибок в отношениях с Баку

Неожиданно сильное письмо поддержки, адресованное Президентом США Президенту Азербайджана, отражает беспокойства американской администрации, порожденные сложившейся в мире ситуацией. Подробности письма доказывают, что написано оно не для проформы.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман, комментируя поздравительное послание Президента США Джозефа Байдена Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

По словам Цукерман, для опасений у американской администрации достаточно причин. Во-первых, это энергетический кризис в Европе.

"Байден изо всех сил пытается привлечь других членов НАТО к своей политике в отношении России, но этот процесс идет медленно из-за неотложных потребностей у этих стран. Европейские страны все больше готовы идти на компромисс с Россией, чтобы спасти ее от дефолта, и большинство из них по-прежнему зависят от российских энергоресурсов. Учитывая все это, вклад Азербайджана в энергетику в настоящее время приобретает решающее значение, и в Вашингтоне это понимают", - подчеркнула наша собеседница.

Второй причиной повышенного внимания к Азербайджану Ирина Цукерман считает проблему глобальной нехватки продовольствия, образовавшуюся из-за боевых действий России против Украины. Возникли перебои с поставками пшеницы и растительного масла. И тут аграрные возможности Азербайджана могут оказаться очень полезными для удовлетворения потребности в ноу-хау и международном сотрудничестве в этой области, считает американский эксперт.

"В-третьих, последнее, что нужно Вашингтону, это еще один конфликт, даже небольшой, который может привести к глобальному кризису. В США опасаются, что если мирный процесс между Азербайджаном и Арменией будет сорван, России может оказаться выгодно бросить вызов Западу посредством еще одной опосредованной войны. И, наконец, конфликт в Украине привел к расширению НАТО, но противодействие Турции вступлению Финляндии и Швеции вызывает беспокойство у Байдена и европейских членов альянса. Азербайджан лучше всего подходит для посредничества в решении этого вопроса.

Дух письма в Баку говорит также о том, что Байден, вероятно, вынес определенные уроки из неправильного обращения с другими союзниками, чья поддержка крайне необходима, и понял, что лучший способ заручиться ценной поддержкой в критический момент - это признать потребности, интересы и приоритеты своих партнеров. И сейчас он стремится избежать прежней ошибки в отношениях с Баку", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева