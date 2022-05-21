https://news.day.az/politics/1463778.html Кяльбаджар вновь под обстрелом армян
Кяльбаджар вновь под обстрелом армян
Вечером 20 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Ашагы Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры, говорится в сообщении минобороны.
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