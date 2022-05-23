https://news.day.az/politics/1464396.html Эрдоган высоко оценил положительные результаты, достигнутые на брюссельской встрече
Эрдоган высоко оценил положительные результаты, достигнутые на брюссельской встрече
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил положительные результаты состоявшейся вчера в Брюсселе встречи Президента Азербайджана, Президента Совета Европейского союза и премьер-министра Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом турецкий лидер сказал во время телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
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