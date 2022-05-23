Эрдоган высоко оценил положительные результаты, достигнутые на брюссельской встрече

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил положительные результаты состоявшейся вчера в Брюсселе встречи Президента Азербайджана, Президента Совета Европейского союза и премьер-министра Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом турецкий лидер сказал во время телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.