https://news.day.az/politics/1464808.html Милли Меджлис обсуждает законопроект об исполнении госбюджета на 2021 г.
Милли Меджлис обсуждает законопроект об исполнении госбюджета на 2021 г.
25 мая на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заседании принимают участие депутаты, представители министерства финансов и Счетной палаты.
Председатель комитета Таир Миркишили проинформировал участников заседания о законопроекте.
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