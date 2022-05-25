Милли Меджлис обсуждает законопроект об исполнении госбюджета на 2021 г.

25 мая на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заседании принимают участие депутаты, представители министерства финансов и Счетной палаты.

Председатель комитета Таир Миркишили проинформировал участников заседания о законопроекте.