В Шуше пройдет международная научно-практическая конференция

Международная научно-практическая конференция на тему "Экономика культуры: импульсы развития из Шуши" состоится 18-19 сентября 2022 г. в культурной столице Азербайджана - городе Шуша.

Как передает Day.Az, организаторами конференции являются: Специальное Представительство Президента Азербайджанской Республики в Шуше, Министерства Экономики и Культуры Азербайджанской Республики, Университет АДА и Институт Экономики Национальной Академии Наук Азербайджана.

Будут заслушаны доклады по следующим направлениям:

- Строительство новой экономики и развитие сферы культуры в Карабахе;

- Формирование креативной экономики в Шуше.

Участникам, отобранным Оргкомитетом по ознакомлении с докладами, будут посланы приглашения.

Доклады объемом от 15 000 до 20 000 знаков должны быть представлены в электронном формате на азербайджанском, турецком, русском или английском языке.

Фамилия, имя, отчество автора (авторов) должны быть написаны полностью.

Ученая степень автора (авторов), ученое звание, название учреждения, на котором он работает или учится, адрес электронной почты, контактный телефон должны быть указаны.

- Резюме не должно превышать 1000 знаков.

Рекомендуется следующая структура текста доклада:

Постановка проблемы

- Анализ и оценка

- Результаты

- Список литературы (в алфавитном порядке).

Доклады должны быть представлены до 18 августа 2022 г. Ответственному секретарю Оргкомитета, д.э.н. Р.Сабир (resmiyyesabir@gmail.com).