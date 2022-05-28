https://news.day.az/politics/1465854.html Посол Германии поздравил Азербайджан с Днем Независимости
Посол Германии поздравил Азербайджан с Днем Независимости
Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг поздравил Азербайджан с Днем Независимости.
Как передает Day.Az, об этом дипломат написал в Twitter.
"Я сердечно поздравляю Азербайджан с этим днем, 28 мая - Днем Независимости. История этого дня восходит к 1918 году, но это особый день в рамках 30-летия наших двусторонних отношений", - написал посол.
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