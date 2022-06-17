Развитие азербайджано-грузинских отношений способствует прогрессу региона

Развитие отношений между Азербайджаном и Грузией способствует развитию региона.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала в пятницу бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили на IX Глобальном Бакинском форуме.

Говоря о ситуации в регионе Южного Кавказа в целом, она отметила, что сейчас появилась уникальная возможность, которую нельзя упускать. "Между народами должно быть стремление к миру, сосуществованию. Оценив эту уникальную возможность, можно обеспечить мир в регионе", - сказала она.

Отметим, что на этот раз в Глобальном Бакинском форуме, посвященном теме "Угрозы глобальному миропорядку", принимают участие представители более 50 стран, а также авторитетных международных организаций. На форуме, который продлится до 18 июня, проходят плодотворные обсуждения важных проблем, представляющих угрозу для глобального миропорядка, а также обсуждаются угрозы энергетической безопасности, вопросы обеспечения безопасности и мира во всем мире, сотрудничества и интеграции в уязвимых регионах, вопросы растущей несправедливости в глобализирующемся мире, трансформация продовольственного и сельскохозяйственного секторов для предотвращения бедности.