Сахиба Гафарова примет участие в конференции в Турции

19 июня делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой отправится в Стамбул (Турция) для участия в конференции на тему международного сотрудничества по вопросам миграции и беженцев.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса, мероприятие проводится при совместной организации Межпарламентского союза и Великого Национального собрания Турции.

Сахиба Гафарова выступит на конференции. В мероприятии также примут участие председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.