https://news.day.az/politics/1471969.html Сахиба Гафарова примет участие в конференции в Турции
Сахиба Гафарова примет участие в конференции в Турции
19 июня делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой отправится в Стамбул (Турция) для участия в конференции на тему международного сотрудничества по вопросам миграции и беженцев.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса, мероприятие проводится при совместной организации Межпарламентского союза и Великого Национального собрания Турции.
Сахиба Гафарова выступит на конференции. В мероприятии также примут участие председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.
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