18 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с руководителем Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы МИД, в ходе встречи Дж.Байрамов дал высокую оценку деятельности Международной тюркской академии и подчеркнул вклад Азербайджана в работу академии.

Была с удовлетворением отмечена разработка учебников по общей истории и географии тюркских народов.

Дархан Кыдырали особо отметил в рамках своего визита в Азербайджан участие в Глобальном Бакинском форуме, а также поездку в Шушу. Он подчеркнул, что Международная тюркская академия осуществляет ряд проектов, связанных с Азербайджаном, отметив, что Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира 2023 года. Д.Кыдырали сказал, что Азербайджан всегда поддерживал академию, и выразил уверенность в том, что эта поддержка будет способствовать еще большему расширению деятельности академии.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.