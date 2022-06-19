Процесс развития и реконструкции города Шуша впечатляет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин в кулуарах IX Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что Шуша - важный и исторический город.

"Освобождение города Шуша от оккупации и проведение здесь восстановительных работ - успех Азербайджана. Развитие и реконструкция города Шуша - впечатляет. Как участники Глобального Бакинского форума, мы очень рады быть здесь сейчас", - добавил он.