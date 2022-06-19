В Карабахе строятся 4 школы на 2764 учащихся

В Карабахе строятся четыре школы на 2764 учащихся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов во время выступления на пленарном заседании на тему "Взгляд на восстановление и развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана".

Он отметил, что сразу после войны начался процесс разминирования территорий, что затруднило их реконструкцию:

"С момента подписания трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года от подрыва на минах погибли 224 человека".