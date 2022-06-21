В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась церемония выпуска

В Военном институте имени Гейдара Алиева при Национальном университете обороны состоялась торжественная церемония выпуска.

Как передает Day.Az, в мероприятии, посвященном 22-му выпуску учебного заведения, приняли участие руководство, педагогический коллектив Национального университета обороны и института, выпускники, родители, представители общественности и СМИ.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на церемонии выпуска исполняющий обязанности ректора Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев от имени министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Затем выпускникам были вручены дипломы и нагрудные значки.