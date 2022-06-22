При поддержке посольств Германии и Франции в Баку состоялись обсуждения по итогам встреч представителей азербайджанской и армянской молодежи в Страсбурге, передает Day.Az.

В обсуждениях приняли участие посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, заместитель главы дипмиссии Германии в Баку Хайко Шарц и участники встречи с азербайджанской стороны, которые поделились своими впечатлениями и предложениями по поводу организации очередных подобных контактов.

По словам одного из них, встречи были очень продуктивными, а опыт Франции и Германии в налаживании мирных отношений - полезным.

Посол Франции отметил важность организации подобных встреч между представителями молодежи двух стран.

"Хотя этот процесс очень долгий и сложный, такие встречи между молодежью Азербайджана и Армении должны проводиться на регулярной основе", - сказал Гросс.

Он также отметил необходимость вовлечения других сторон, помимо Франции и Германии, представителей мировых мозговых центров в ускорение мирного процесса.

Замглавы дипмиссии Германии, в свою очередь, выразил надежду на то, что подобные встречи будут организованы и в будущем и придадут импульс дальнейшему развитию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что встречи представителей азербайджанской и армянской молодежи прошли 6-10 июня во Франции в рамках программы OFAJ (Французско-германский молодежный офис) "Новые направления сотрудничества в рамках "Восточного партнерства" Евросоюза".