https://news.day.az/politics/1473186.html Переговоры Байрамова и Чавушоглу
Переговоры Байрамова и Чавушоглу
22 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также по вопросам сотрудничества в многостороннем формате.
Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе и подчеркнули необходимость продолжения усилий по обеспечению мира.
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