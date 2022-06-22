Переговоры Байрамова и Чавушоглу

22 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также по вопросам сотрудничества в многостороннем формате.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе и подчеркнули необходимость продолжения усилий по обеспечению мира.