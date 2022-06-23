Армения продолжает отречение от России

Автор: Мехти Ахмедзаде

Антироссийский настрой армянского общества и отречение Армении в целом от России продолжают приобретать все более раздражительный для Москвы характер.

Несмотря на то, что нынешняя Армения целиком и полностью зависит от Российской Федерации, официальный Ереван не перестает сближаться с Западом. В частности, сегодня стало известно, что Вашингтон предоставит Еревану грант в размере $120 млн.

Кажется, что таким очередным откровенным отречением от России армяне хотят отомстить Москве, ибо подобное решение принято после репортажа российского государственного канала "России-1" из освобожденного Карабаха, где были показаны разрушения, устроенные армянскими оккупантами, и грандиозный процесс восстановления освобожденных территорий. Совпадение? Не думаем, ведь репортаж вызвал истерику в армянском обществе.

С американской стороны документ будет подписан Агентством США по международному развитию (USAID).

Целью соглашения является оказание помощи Армении в реализации программ реформ, направленных на укрепление "демократии" и "экономической стабильности". Причем и того, и другого в этой искусственно созданной стране никогда не было и не будет.

Американцы, кажется, совсем не в курсе того, что, во-первых, все попытки возродить мертвую армянскую экономику обречены на провал, ибо единственным выходом из сложившейся тяжелой экономической ситуации является подписание мирного договора с Азербайджаном. Во-вторых, Запад, и США в том числе, в упор не видят, что в Армении довольно долгое время нарушаются права человека.

Правительство Никола Пашиняна применяло широкомасштабное давление на своих политических оппонентов. Это были жестокий разгон силовиками акций протеста, массовые аресты протестантов, среди которых были бывшие правительственные чиновники и их родственники. При всем этом нарушении прав человека, угрозами заставляли еще и молчать местные СМИ, настроенные на критику властей. На днях политических противников Воваевича и критиков власти просто расстреляли средь бела дня и дело пытаются замять.

О каком так называемом "укреплении демократии" здесь может идти речь? Нельзя укреплять то, чего нет. США просто бесполезно вбухивают огромные суммы в Армению. Эти средства могли бы пойти на нужды американцев. Ведь, как никак, это деньги честных американских налогоплательщиков. Вряд ли они рады тому, что лоббисты Армении в лице Фрэнка Поллоне, Адама Шиффа и других, постоянно отрывают из госбюджета эти деньги, которые Ереван никогда не сможет вернуть.