https://news.day.az/politics/1473459.html В Генассамблее ООН принята резолюция, главным автором которой является Азербайджан
В Генассамблее ООН принята резолюция, главным автором которой является Азербайджан
"Азербайджан гордится тем, что является главным автором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей 24 июня "Международным женским днем в дипломатии".
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел.
Отмечено, что после обретения независимости Азербайджан ратифицировал практически все международные документы, связанные с защитой прав женщин и стал первой мусульманской страной, предоставившей женщинам равные политические права с мужчинами.
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