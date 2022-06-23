В Генассамблее ООН принята резолюция, главным автором которой является Азербайджан

"Азербайджан гордится тем, что является главным автором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей 24 июня "Международным женским днем в дипломатии".

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел.

Отмечено, что после обретения независимости Азербайджан ратифицировал практически все международные документы, связанные с защитой прав женщин и стал первой мусульманской страной, предоставившей женщинам равные политические права с мужчинами.