Сахиба Гафарова встретилась с Президентом Кыргызстана

24 июня в кыргызском городе Чолпон-Ата Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с руководителями парламентских делегаций стран-участниц XI заседания Совета Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса (парламент), во встрече приняла участие председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

Жапаров отметил, что Кыргызстан придает большое значение сотрудничеству в рамках ТюркПА и деятельности этой организации.

На встрече были высоко оценены достижения ТюркПА, состоялся обмен мнениями о дальнейшей деятельности организации.

Также было отмечено, что XI заседание Совета ТюркПА внесет свой вклад в дальнейшее развитие организации и расширение сотрудничества в ее рамках.