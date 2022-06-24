Очередная истерика в "Ай Дате": когда фантазии подменяют реалии

Автор: Акпер Гасанов

Президент США Джо Байден вновь обошел 907-ю поправку к "Акту в поддержку свободы", что позволит США оказывать прямую военную помощь Азербайджану. Эта новость вызвала прогнозируемую истерику в рядах армянской диаспоры. В частности, уже имеется заявление Армянского национального комитета "Ай Дата" Америки. Оно до пошлости примитивно и банально. В такой же степени, впрочем, как и лживо.

Достаточно уточнить, что в Комитете утверждают, будто данное решение "было принято, несмотря на продолжающееся насилие Азербайджана в отношении Армении и Карабаха". Когда это Азербайджан успел изнасиловать Армению? Не было такого. Нет, возможно в "Ай Дате" выдают желаемое за действительное, но нашей стране такое развитие событий приписывать не стоит.

На всем протяжении 44-дневной войны Азербайджан ни разу не нанес удар по РА. Хотя возможности для этого у нас есть. Ведь, в Нахчыване расположены очень мощные, оснащенные по последнему слову техники войсковые части. И оттуда можно нанести удар прямо по Еревану, стерев с лица земли столицу РА. Противодействовать этому удару у РА просто нечем. Но в том все и дело, что Азербайджан не использовал такой возможности.

Несмотря на то, кстати, что армянская сторона наносила удары по мирным нашим городам- Гяндже, Мингячевиру и Тертеру. В результате чего погибло мирное азербайджанское население. Но обо всем этом в АНКА решили "забыть". Как и о том, что 44-дневную войну спровоцировали заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна про "Карабах-это Армения и точка" и тогдашнего главы МО Давида Тонояна про "новая война- новые захваченные азербайджанские земли".

Приходится напоминать, что наша страна сразу заявила, что будет возвращать то, что принадлежит ей по праву. И она добилась этого. Благодаря блестящей стратегии и тактике Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и невероятным мужеству, профессионализму, героизму наших военнослужащий враг был разгромлен, великая Шуша и иные, находившиеся более четверти века под оккупацией наши земли, были освобождены.

И Никол Пашинян, зная о дезертирстве более 10.000 своих солдат и понимая неизбежность полного разгрома остатков армянской армии, вынужден был подписать трехстороннее заявление в ночь на 10 ноября 2020 года. Все это - очевидные, известные факты, которые пытаются игнорировать в АНКА. Причем до такой степени, что обвиняют Азербайджан в "оккупации" своих же собственных территорий.

Что выглядит глупо не только со всех точек зрения. В том числе и с точки зрения состоявшейся в Брюсселе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра РА Пашиняна при содействии председателя Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. В итоговом заявлении которого не было упоминании про Нагорный Карабах, а тем более про "арцах". Шарль Мишель употребил слово Карабах.

Проще говоря, председатель Совета ЕС употребив слово Карабах в своем итоговом заявлении, признал территориальную целостность нашей страны, включая и Ханкенди, который является частью Карабахского экономического района. Но и этого в АНКА "не увидели". Там считают правильным продолжать бесконечный поиск "виновных", не желая глядеть в отражение в зеркале. Впрочем, оно и понятно. Увиденное может вызвать шок.

Действительно, в то время, как Азербайджан активно развивает отношения со странами тюркского мира, с Китаем, ЕС, Россией, Украиной и США, в РА сосредоточились на поиске виновного в том, что эта страна никому, по большому счету, не интересна. Постоянные жалобы официальных представителей РА, как и членов армянской диаспоры в США и еще где-то, никому не интересны.

Тогда как Азербайджан пользуется заслуженным уважением и авторитетом в мире вообще и в США в частности. О чем, кстати, свидетельствует и факт недавних переговоров между помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Также напомню про два поздравительных письма президента США Джо Байдена, направленных главе нашего государства. "Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою поддержку независимости и суверенитета Азербайджана", говорилось в поздравительном письме американского президента. По сути, имело место признание со стороны США способности Азербайджана придерживаться одной, четкой и выверенной внешнеполитической линии, которая состоит в превалировании принципа территориальной целостности государств над всеми иными принципами. А что там истерят в армянской диаспоре, так это их проблемы. Поводов для воплей у них, замечу, будет еще много.