Кеосаян снова угрожает Казахстану

Автор: Мехти Ахмедзаде

Неугомонный шут, армянский провокатор Тигран Кеосаян продолжает свои бестолковые попытки обострить российско-казахстанские отношения. Муженек Марго Симоньян, преследуя цели и выполняя заказы армянства, уже несколько месяцев негативно высказывается в адрес Казахстана. Казахские власти долго терпеть шута не стали и сперва объявили его персоной нон грата, а теперь вовсе включили в список террористов.

"Кеосаян почти сразу после того, как в СМИ прошло, что он будет включен в список "нежелательных", был включен в него. На границе сразу выставили по нему "красные флажки". В этом списке помимо Кеосаяна находятся террористы и прочие нежелательные в Казахстане элементы", - сказал редакции КазТАГ в пятницу источник, знакомый с деталями процедуры.

Как объяснил источник, о том, что Кеосаян был в итоге включен в список нежелательных для въезда в Казахстан лиц, как и было обещано ранее на официальном уровне, публично не заявлялось в соответствии с действующими правилами.

"На самом деле это довольно обширный список, в основном там террористы и прочие лица из схожей категории, и Кеосаян теперь тоже с ними. А о том, что он там в этом списке, официально и не скажут, это не предусмотрено нормами - власти же не будут каждого террориста, которого включили в этот список, поименно называть", - пояснил собеседник.

В свою очередь альфонс Кеосаян, пытаясь показать, что он якобы непоколебим, заявил российским СМИ, что нарушит казахские законы, если ему это вздумается. А как всем хорошо известно, в больную голову Тиграна часто приходят идиотские мысли.

"Отношусь с невероятным юмором, отношусь, как будто мне родина орден дала. Это смешно, просто смешно. Вероятно, я задел очень больную точку или точку, которая вызывает у них невероятный страх. Следовательно, я работу журналиста выполнил правильно. Я обязательно приеду в Казахстан. И я не буду спрашивать разрешения у власти Казахстана. Придет тот момент, когда я приеду обязательно в мой родной Казахстан, в мой родной, советский, еще раз повторяю, Казахстан, в котором я вырос", - сказал он.

Действительно ли осмелится Кеосаян посетить Казахстан? Или он только на словах Лев Толстой? Вопросы риторические, ибо ответ и так понятен. Ведь казахи гордый народ и никогда не забудут его провокаций. Да и слишком уж эгоистичен Тигран. Наворованный с Маргошей российский бюджет ему захочется сперва потратить, прежде чем садиться в казахскую тюрьму. Так что, как всегда, он просто балаболит.

Деструктивная деятельность Кеосаяна вместе с его женушкой постоянно направлена на подрыв авторитета России. Армянский дуэт постоянно раздувает из мухи слона, придумывает искусственные скандалы, вырывает слова из контекста. Вся их работа всегда противоречит официальной позиции Москвы. Они постоянно пытаются воспользоваться любыми ситуациями, чтобы торпедировать отношения России с тюркскими странами, к которым у армян больная и необоснованная ненависть. Но при этом они называют себя "русскими патриотами". Были бы патриотами, сидели бы молча или выступали бы за развитие отношений России с ее соседями и друзьями. Поэтому давно пора гнать в шею эту парочку провокаторов. Увольнение давно по ним плачет.