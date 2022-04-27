Армянская диаспора в РФ пытается рассорить Россию и Казахстан

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянский пропагандист, муж Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян при последних событиях вокруг Украины решил вбить клин в российско-казахские отношения.

Провокатор, пытаясь поднять антиказахскую истерику, бросился критично обвинять Казахстан.

"Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребята, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс, или вы думаете, вы эмигрируете?" - сказал он, призвав российские власти переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений с Казахстаном.

В ответ в Министерстве иностранных дел Казахстана не исключили, что российскому журналисту Тиграну Кеосаяну могут закрыть въезд в страну. Пресс-секретарь МИД страны Айбек Смадияров назвал слова Кеосаяна оскорбительными и необъективными. "Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств", - уточнил он, добавив, что Кеосаян может быть включен в "черный список" за "отравление атмосферы добрососедских отношений".

Не знаем, что с утра курил Кеосаян на этот раз, но, очевидно, ему давно пора на отдых. Увольнение будет в самый раз, учитывая его деструктивную деятельность вместе со своей женушкой, подрыв авторитета России на международной арене постоянными скандалами и заявления, постоянно противоречащие официальной позиции Москвы.

Еще совсем недавно, когда в Казахстане была неспокойная обстановка, мы писали о том, как армянская диаспора России, в лице Багдасарова, Марго и прочих, пытается воспользоваться любыми ситуациями, чтобы торпедировать отношения РФ с тюркскими странами, к которым у них больная и необоснованная ненависть.

Дуэт Симоньян-Кеосаян, который постоянно выплевывает вредящие авторитету России словечки, пытается засунуть свой нос в дела самого большого по территории тюркского государства не потому, что парочка "за российские интересы", а банально потому, что они презирают тюрков и преследуют армянскую повестку.

Из-за таких лиц, как Симоньян, Габрелянов, Багдасаров, Кеосаян (список насчитывает десятки фамилий тех, кто дергает за ниточки и тотально врет россиянам - ред.) российские СМИ трансформировались в мобильные команды обслуживания армянских политических интересов в российском информационном пространстве. Это беспрецедентный в мировой практике факт, когда одна из ключевых сфер в системе интересов любого государства - информационная политика и безопасность - управляется, регулируется и манипулируется представителями другого государства.

Этому опасному феномену предшествовал долгий и целенаправленный процесс арменизации руководства и ключевого состава ведущих российских информационных ресурсов.

Армянские кураторы, руководители и операторы российских СМИ формируют общественное мнение России, манипулируют фактами и осуществляют подмену понятий в интересах армянства, но в ущерб государственным интересам России. Они же аккумулируют вокруг России пространство информационного и политического отторжения и раздражения, выводят из числа партнеров России ключевые государства региона. И в итоге ведут к ослаблению России по всему периметру ее внешнеполитических интересов, включая страны СНГ, способствуют дезориентации и деградации огромной российской аудитории, что приводит к ссорам и недопониманиям с другими дружественными странами и их народами. Вот, что пытается сделать армянин Кеосаян, безосновательно обвиняя Казахстан.