Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянские пропагандисты, главный редактор российских государственных СМИ Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян, занимающийся клоунадой в своей передаче "Международная пилорама", довольно долгое время паразитируют в медиа-пространстве России, становясь при этом героями коррупционных и международных скандалов. Распиливая миллиарды рублей из госбюджета и присваивая деньги российских налогоплательщиков, эта пара паразитов собрала для себя неимоверные богатства.

На днях независимый интернет-журнал Спектр-Пресс провел расследование и выяснил, что Марго и Тигран готовятся к строительству дома в арменизированном Сочи. Постройка больше напоминает дворец в миниатюре. Расположен он будет на садовом участке по улице Звездная, расположенной в Хостинском районе города. Район довольно престижный - до федеральной трассы и до моря всего 3 километра, считай - рукой подать, а вокруг растут коттеджные поселки, дома в которых предлагаются по цене от 50 до 90 миллионов рублей за штуку, как, например, в соседнем "Villa Star Sochi".

Откуда у "скромных", как они себя называют, "журналистов" средства на строительство дворца в самом престижном районе Сочи, отдельный вопрос, ответ на который и так ясен. Проблема в другом - площадь проектируемой супервиллы еще и не вписывается в градостроительные регламенты, установленные для индивидуальных жилых домов на садовых участках. По закону там можно построить дом площадью не более 300 квадратных метров, но армянская диаспора России, прибравшая к рукам солнечный российский Сочи, всегда может найти способ исключения из правил для своих "хороших людей".

Как выяснил Спектр-Пресс, владеет земельным участком на берегу небольшого водоема Тигран Кеосаян. Из оповещения на сайте администрации города, большинство руководящих должностей в которой заняты армянами, следует, что мужу Симоньян по каким-то необъективным причинам предоставили разрешение на строительство, как будто семье паразитов-пропагандистов сильно нужен трехэтажный дом, площадь которого в 3 раза больше допустимой - 1032,8 квадратных метра, из которых почти 300 квадратных метров будет отдано под террасы.

Как говорится в пояснительной записке, это просто необходимо "в связи с устоявшимся жизненным укладом семьи, планируемой к проживанию в данном объекте, с учетом удовлетворения членами семьи бытовых и иных нужд, связанных с проживанием". Кроме того, говорится, что только так можно обеспечить "оптимальные архитектурные решения", для чего нужно еще и увеличить коэффициент использования территории.

Как правило, общественные обсуждения, на которых, например, соседи могут заявить, что им не нравится разрастание застройки, проходят чисто формально, и можно предположить, что и в этот раз администрация удовлетворит заявку с учетом "состава семьи и жизненного уклада".

Публикация эскизного проекта строительства дома знаменитой семьи вызвала в Facebook справедливую бурю эмоций среди россиян.

"Что-то мне подсказывает, что семья Кеосаян-Симоньян не для себя строит дворец, не для житья в нем. Семь гардеробных, каждая из которых площадью стандартной комнаты или номера в гостинице. Ну зачем столько? Может получиться хороший гостевой домик", - написала координатор общественно-политического движения "Открытый Сочи" Нина Рогачева.

"Ну семь гардеробных, ну и что? У жены нынче непростые времена настали. А женщины в стрессовых ситуациях зачастую переключаются на шоппинг. Ну надо же где-то покупки размещать", - отреагировал пользователь под ником Вадим Рафф.

Из пояснительной записки к заявлению в администрацию города следует, что на первом этаже дома планируется разместить три детских комнаты, три спальни, три ванных комнаты, прачечную, и да - целых семь гардеробных, площадью 7−10 квадратных метров каждая. На втором этаже - две спальни, гостевую комнату, кабинет, еще две больших гардеробных, галерея, две террасы и ванная комната. На третьем проектируется огромная столовая площадью почти 100 квадратных метров, кухня, кладовая и еще одна гардеробная. А еще в доме будет лифт.

Общественные слушания по поводу давать или нет разрешение на строительство дома семье Маргариты Симоньян продлятся до 16 февраля. До этой даты на сайте администрации города принимаются мнения и предложения заинтересованных сторон. Очевидно, что коррумпированная армянская диаспора России, часть которой заседает в администрации в Сочи, разрешение все-таки выдаст, вопреки неудобствам, которые будут созданы для всех жителей вокруг.

Сегодня Маргарита Симоньян и ее бездарный муж Тигран Кеосаян превратились в один из самых больших раздражителей для россиян. В обществе растет возмущение засильем этих армянских авантюристов во главе российской медиаимперии, подрывающей имидж российских СМИ и российского государства за деньги российских налогоплательщиков.

Напомним, что в марте 2020 было опубликовано расследование о том, как Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян пилят бюджет и обкрадывают налогоплательщиков России на фантастические суммы. За три года супруги через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания денег заработали около 720 миллионов рублей. Годом позже стало известно, что Симоньян получила еще 27 миллиардов рублей для деятельности Russia Today. Сколько ушло ей в карман, пока неизвестно, однако, лучше работать RT не стал. Благодаря бездарной работе Марго, телеканал только светится в череде крупных скандалов, например, недавняя блокировка в Европе.