Главы МИД прикаспийских стран встретятся в Ашхабаде в преддверии VI Каспийского саммита

Министры иностранных дел Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана встретятся во вторник в Ашхабаде. Совещание пройдет накануне предстоящего в среду VI Каспийского саммита, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На совете министров иностранных дел в Ашхабаде планируется провести обзор сотрудничества на Каспии и обсудить модальности дальнейшего взаимодействия в рамках подготовки предстоящей встречи президентов каспийской "пятерки", - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Каспийский саммит

Шестой Каспийский саммит станет первым после встречи глав государств в 2018 году в Актау, где они подписали исторический документ - Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ является бессрочным и вступит в силу после ратификации всеми пятью подписавшими его государствами. К настоящему времени Конвенцию ратифицировали четыре участника: Туркменистан (декабрь 2018 года), Казахстан и Азербайджан (февраль 2019 года), Россия (октябрь 2019 года).

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе саммита лидеры пяти стран подтвердят значение конвенции. В понедельник о том же заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы ожидаем, что переговоры в Ашхабаде приведут к тому, что будет подтвержден стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии, а главное, будет подтверждена приверженность принципам взаимодействия, которые были зафиксированы в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - сказал он.