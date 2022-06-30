Вспыхнувший в Турции пожар обнажил сущность безрассудной армянской ненависти

Автор: Мехти Ахмедзаде

Злорадство, ноль сочувствия, плохо скрываемое ликование, одним словом пещерный фашизм. Только так можно охарактеризовать реакцию армян в связи с лесными пожарами, которые недавно произошли в Турции. Пламя в этом году вспыхнуло в районе Мармарис турецкой провинции Мугла.

Администраторы армянских телеграм-канализаций вновь яростно смаковали каждую новость пожаре в братской Турции, обнажая еще раз сущность безрассудной армянской ненависти. "Хорошие новости из Турции", - пишут они, выставляя кадры пожаров на пшеничных полях.

Как и год назад, скрестив пальцы, они ждут "продолжения банкета" и даже не стыдятся скрывать этого. И все это происходит на фоне того, что Турция протягивает руку дружбы, пытаясь наладить отношения с Ереваном.

Трусливые кнопочные герои, целыми днями строчащие ересь на клавиатуре, радуются негативным известиям от соседей, отказываясь даже думать, что такое же бедствие может постигнуть саму Армению. Если там вспыхнет пожар хотя бы на одном поле и без того голодающие армяне столкнутся с тотальной нехваткой хлеба. Генетически заложенная ненависть и вражда к Турции ослепляет глаза несчастных армян, которым, видимо, чуждо чувство сострадания.

Что касается нашей страны, то Азербайджан, как и всегда, находится рядом с братской страной в сложный для нее момент. Наша страна на уровне правительства выразила готовность оказать Турции всяческую помощь в борьбе с лесными пожарами и мобилизовать для этого все необходимые силы. Как только появилась новость о вспыхнувших пожарах, по поручению Президента Ильхама Алиева самолет-амфибия BE-200ÇS МЧС Азербайджана с экипажем из 10 человек вылетел в братскую страну. Тем самым наша страна на деле в очередной раз доказала, что всегда будет поддерживать Турцию и оказывать ей поддержку при любых бедах.

Отметим, что лесные пожары в турецкой провинции Мугла полностью взяты под контроль. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи. По его словам, лесные пожары, бушевавшие в Мармарисе на протяжении нескольких дней, нанесли ущерб территории площадью 4,5 тысячи гектаров. В их тушении были задействованы 1 169 единиц спецтехники, 63 воздушных судна и 4 587 человек личного состава.

28 июня в Турции состоялась церемония награждения пожарных из зарубежных стран, которые приняли участие в операциях по тушению лесных пожаров в провинции. Командующий ВВС Турции генерал-лейтенант Зия Джемаль Кадиоглу от имени руководства министерства национальной обороны выразил благодарность членам экипажа самолета-амфибии BE-200ÇS министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и вручил им ценные подарки.

В публикации на странице министерства национальной обороны Турции в Twitter отмечается, что азербайджанские пожарные, которые приняли участие в тушении лесных пожаров в районе Мармарис турецкого города Мугла, вылетели на родину.