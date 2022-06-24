Реджеп Тайип Эрдоган встретился с азербайджанскими пожарными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в аэропорту города Даламан с министром внутренних дел Сулейманом Сойлу, министром сельского и лесного хозяйства Вахитом Киришчи и азербайджанскими и турецкими пожарными, которые предоставили главе государства последнюю информацию о продолжающихся лесных пожарах в Мармарисе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, продолжается тушение пожаров в лесной зоне Мармариса в провинция Мугла, в том числе с воздуха.

Напомним, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию вылетел самолет-амфибия типа BE-200ÇS министерства по чрезвычайным ситуациям для предотвращения распространения лесных пожаров в Турции и оказания помощи в их тушении.