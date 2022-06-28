Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОИС

28 июня 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусеином Брахимом Тахой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, поприветствовав Хусеина Брахима Таху, Джейхун Байрамов еще раз поздравил его с избранием на этот важный пост.

Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОИС и активно сотрудничает с этой организацией. С благодарностью была подчеркнута постоянная поддержка ОИС основанной на международном праве справедливой позиции Азербайджана, отмечено принятие ранее соответствующих резолюций в связи с урегулированием бывшего конфликта, а также на постконфликтном этапе.

Генеральный секретарь Хусеин Брахим Таха подчеркнул активное членство Азербайджана в ОИС и вклад страны в укрепление исламской солидарности. Он с удовлетворением отметил встречу с главой азербайджанского государства в ходе своего визита. Генеральный секретарь поздравил Азербайджан с успешным проведением конференции министров туризма стран ОИС.

Глава МИД отметил, что личное участие генерального секретаря в конференции внесло вклад в проведение мероприятия. Было отмечено, что Азербайджан настроен на продолжение плодотворного сотрудничества с ОИС.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал главу ОИС о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах. По его словам, посещение генсеком освобожденных территорий в ходе визита в Азербайджан предоставит хорошую возможность ознакомиться с ситуацией там, в том числе с разрушениями, совершенными Арменией на протяжении десятилетий, а также с проводимыми Азербайджаном работами по восстановлению и строительству.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества в рамках ОИС.