Азербайджан является главным центром для развития трансконтинентального партнерства

Прошедший в Ашхабаде 6-й саммит Каспийской "пятерки" не стал прорывным, но сам факт его проведения в современной напряженной международной ситуации есть показатель того, какое важное место занимает проблематика безопасности и сотрудничества в бассейне Каспия.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Каспийская Конвенция все еще не вступила в силу из-за того, что процесс ее ратификации не завершен, отметил Мусабеков. По его мнению, участники саммита проявили деликатность и не стали в этой связи делать запросы президенту ИРИ Раиси, справедливо полагая, что коль очередной саммит "каспийской пятерки" должен состояться в Тегеране, иранские парламентарии к этому времени "закроют" вопрос и Конвенция вступит в силу.

"В принятом по итогам Ашхабадского саммита Коммюнике я бы выделил следующие моменты. Первый - президенты подчеркнули, что Каспийское море является морем мира, согласия, добрососедства и плодотворного международного сотрудничества. Отмечена важность взаимодействия в военной сфере на Каспийском море. Президенты высказались за продвижение переговорного процесса по согласованию проекта Соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море. Будет ли этим документом охвачен вопрос запуска баллистических и крылатых ракет с акватории моря по целям в некаспийских государствах (Сирия, Украина), покажут дальнейшие переговоры. Пока же Конвенция не вступила в силу и ограничений в этом плане для сторон нет.

Второй момент - подтверждена решимость к дальнейшей тесной координации усилий в борьбе с террористическими угрозами на Каспии, наркотрафиком, организованной преступностью, другими видами противоправной деятельности. Позиции стран здесь едины и бескомпромиссны", - сказал политолог.

Для Азербайджана, отметил он, представляет интерес информация о проведении Шестой Конференции Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года (Тегеранской конвенции) до конца 2022 года в Баку. Также на саммите отмечено, что в новых условиях у стран "каспийской пятерки" есть понимание и стремление последовательно развивать сотрудничество в транспортной, логистической, коммуникационной сферах, нацеленное на превращение Каспия в крупный международный узел трансконтинентального партнерства по линиям Восток-Запад и Юг-Север.

"Наша страна является узловой для развития обоих направлений и наиболее продвинутой в плане развития трубопроводной, морской, железнодорожной и автодорожной инфраструктуры. С учетом открытия в недалеком будущем Зангезурского коридора логистические возможности Азербайджана еще больше возрастут.

Не менее важным Ашхабадский саммит стал для проведения двусторонних встреч и переговоров. Президент Азербайджана встретился со своим российским, иранским и туркменским коллегами и обсудил вопросы, представлявшие взаимный интерес. В контексте каспийской тематики нам предстоит завершить и юридически оформить размежевание секторов на шельфе Каспия с Туркменистаном и Ираном. Здесь есть продвижение, в особенности после договоренности с Ашхабадом о совместной разработке и разделе ресурсов пограничного месторождения "Достлуг" (ранее "Кяпяз" или "Сардар"). Деловая дискуссия о совместной разработке месторождений ведется и с иранской стороной. Можно надеяться, что Ашхабадский саммит придаст толчок этим переговорам и обсуждениям с выходом на подписание соответствующих соглашений", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева