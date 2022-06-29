Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одним из значимых транспортных и логистических центров Евразии

Сегодня Азербайджан является одним из значимых транспортных и логистических центров Евразии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 29 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде.

"Наша страна играет важную роль в развитии международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Мы прилагаем усилия по эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Он позволит в максимальной степени задействовать транспортный потенциал прикаспийских государств и будет способствовать реализации новых проектов по развитию транспортной инфраструктуры", - добавил глава государства.