https://news.day.az/politics/1475294.html Рамиль Усубов принял участие в заседании Организации тюркских государств
Рамиль Усубов принял участие в заседании Организации тюркских государств
В Анкаре состоялась заседание генеральных секретарей советов национальной безопасности стран-членов Организации тюркских государств.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Турции.
Отмечается, что в заседании также принял участие секретарь Совета национальной безопасности при Президенте Азербайджанской Республики Рамиль Усубов.
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