Рамиль Усубов принял участие в заседании Организации тюркских государств

В Анкаре состоялась заседание генеральных секретарей советов национальной безопасности стран-членов Организации тюркских государств.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Турции.

Отмечается, что в заседании также принял участие секретарь Совета национальной безопасности при Президенте Азербайджанской Республики Рамиль Усубов.