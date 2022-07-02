В селе Агалы Зангиланского района ANAMA проводит тренинги по минной опасности

В рамках проекта "Великое возвращение", направленного на безопасное и устойчивое обустройство граждан на освобожденных территориях, возвращение жизни на эти территории и интеграцию в экономическую деятельность страны, в Карабахе продолжается широкомасштабная деятельность по разминированию и реконструкции.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), в результате интенсивной и успешной деятельности по разминированию в условиях полной безопасности первые жители будут переселены в село Агалы Зангилана. Одним из приоритетов является информирование жителей об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях с целью их безопасного и здорового проживания.

Именно с этой целью с 1 июля 2022 года ANAMA начала поэтапные тренинги по информированию зангиланцев об опасности взрывных устройств. Цель состоит в том, чтобы познакомить граждан, которые будут там жить, с алгоритмами безопасного движения в ходе деятельности в окрестностях села Агалы.

На тренингах граждан информируют о признаках подозрительных территорий, правилах поведения на опасных участках, предупредительных знаках, призывают их быть дисциплинированными, ответственными и бдительными, не заходить на территорию, в безопасности которой они не уверены, а также не дотрагиваться до подозрительных предметов.

"Не будем забывать, что каждый гражданин, действуя ответственно в соответствии с данными инструкциями и защищая себя и свою семью от возможных несчастных случаев, тем самым внесет свой позитивный вклад в деятельность, осуществляемую государством в этом направлении", - говорится в сообщении ANAMA.