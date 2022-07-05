Сумгайыт отправляет в Украину гуманитарную помощь, включающую продукты питания, бытовые и медицинские расходные материалы, сообщили Trend в Исполнительной власти (ИВ) Сумгайыта, передает Day.Az.

Продукты питания в составе гумпомощи (консервы, сухие каши, пайки и др.) имеют длительные сроки хранения. В нее также входят детское питание, лекарственные препараты и одежда.

В 10:00 пятого июля гуманитарный груз, который должен быть доставлен в аэропорт Варшавы, будет отправлен из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Гуманитарная помощь общим весом 50 тонн подготовлена ​​в ответ на официальный запрос Черкасской областной администрации Украины в Сумгайытскую ИВ по линии городов - побратимов и предназначена для населения Черкасс.